Dziewięć ofiar izraelskich ataków w Strefie Gazy. Wśród zabitych troje dzieci!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-07-18 20:03

Co najmniej dziewięć osób zginęło w sobotę, 18 lipca w dwóch izraelskich atakach na miasto Gaza – poinformowały lokalne służby medyczne, na które powołuje się agencja AP. Wśród ofiar jest troje dzieci, a kolejnych siedem osób zostało rannych.

Chłopiec w niebieskiej bluzie siedzi na gruzach zniszczonych budynków. O atakach w Strefie Gazy przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Według informacji przekazanych przez palestyńskie służby medyczne, w wyniku dwóch izraelskich uderzeń przeprowadzonych w mieście Gaza zginęło dziewięć osób. Wśród zabitych znajdowało się troje dzieci. Obrażenia odniosło siedem osób, w tym czworo dzieci.

Strona izraelska przekazała, że przeprowadzone ataki były wymierzone w obiekty infrastruktury związane z Hamasem – palestyńskim ugrupowaniem islamistycznym.

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Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy poinformowało, że w ostatnich dniach wzrosła liczba izraelskich ataków, mimo obowiązującego formalnie zawieszenia broni, które zostało podpisane w październiku 2025 roku. Według resortu od tego czasu w wyniku działań izraelskiej armii zginęło co najmniej 1127 Palestyńczyków, w tym 260 dzieci.

Wojna między Izraelem a Hamasem rozpoczęła się 7 października 2023 roku po ataku palestyńskich bojowników na Izrael. Według danych Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy w trakcie konfliktu zginęło 73 250 Palestyńczyków.

Liczba ofiar po stronie izraelskiej wyniosła około 1,2 tys. osób.

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