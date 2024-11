i Autor: AP Photo Elon Musk, Donald Trump

Wybory w USA

Elon Musk szaleje ze szczęścia po wyborach. Tak mówi o przyszłości

Wszystko wskazuje na to, że to Donald Trump zwyciężył w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, a Republikanie zdobędą większość w Senacie i Izbie Reprezentantów. Trump ma już według wstępnych wyników 246 głosów elektorskich, do zwycięstwa potrzebuje co najmniej 270. Jednym z najwierniejszych fanów Trumpa jest Elon Musk. Najbogatszy człowiek świata szaleje ze szczęścia na swojej platformie X.