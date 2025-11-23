Europa ze swoim planem pokojowym dla Ukrainy! Jest propozycja dla Polski

Europa przedstawiła plan pokojowy dla Ukrainy, odmienny od propozycji USA.

W dokumencie znalazły się zapisy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy i braku stałej obecności wojsk NATO.

Europejscy liderzy żądają od Moskwy reparacji finansowych dla Kijowa.

Polska ma odegrać kluczową rolę w tym planie – dowiedz się jaką!

Europa z planem pokojowym dla Ukrainy. Myśliwce NATO w Polsce?

Agencja Reuters ujawniła zawartość planu pokojowego dla Ukrainy, który w kontrze do propozycji przygotowała Europa. W dokumencie znalazł się zapis o tym, że Ukraina otrzyma od USA gwarancje podobne do tych z art. 5 NATO, a sam Sojusz nie rozmieści na stałe na Ukrainie, w czasie pokoju, wojsk znajdujących się pod swoich dowództwem.

Europejscy liderzy żądają ponadto od Moskwy rekompensaty finansowej dla Kijowa i zamrożenia rosyjskich aktywów do czasu jej wypłaty. Europejski projekt przewiduje też zobowiązanie Ukrainy do powstrzymania się od prób militarnego odzyskania okupowanych obszarów swojego państwa i przeprowadzenie negocjacji w sprawie terytoriów.

W planie pokojowym Europy dla Ukrainy niepoślednią rolę ma również odegrać Polska - jak informuje agencja Reuters, zgodnie z nim w naszym kraju miałyby stacjonować myśliwce NATO.