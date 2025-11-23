Europa ze swoim planem pokojowym dla Ukrainy! Jest propozycja dla Polski

2025-11-23 17:56

Europa przedstawiła swój plan pokojowy dla Ukrainy, który dotyczy również Polski - informuje agencja Reuters. Zgodnie z nim w naszym kraju miałyby stacjonować myśliwce NATO. W dokumencie jest m.in. zapis o gwarancjach dla Ukrainy od USA podobnych do tych z art. 5 NATO. Sojusz zgadza się nie rozmieszczać na stałe na Ukrainie, w czasie pokoju, wojsk znajdujących się pod swoich dowództwem.

Europa z planem pokojowym dla Ukrainy. Myśliwce NATO w Polsce?

Autor: (Martial Trezzini/Keystone/ Associated Press Europa przedstawiła swój plan pokojowy dla Ukrainy, który dotyczy również Polski - informuje agencja Reuters. Zgodnie z nim w naszym kraju miałyby stacjonować myśliwce NATO
  • Europa przedstawiła plan pokojowy dla Ukrainy, odmienny od propozycji USA.
  • W dokumencie znalazły się zapisy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy i braku stałej obecności wojsk NATO.
  • Europejscy liderzy żądają od Moskwy reparacji finansowych dla Kijowa.
  • Polska ma odegrać kluczową rolę w tym planie – dowiedz się jaką!

Europa z planem pokojowym dla Ukrainy. Myśliwce NATO w Polsce?

Agencja Reuters ujawniła zawartość planu pokojowego dla Ukrainy, który w kontrze do propozycji przygotowała Europa. W dokumencie znalazł się zapis o tym, że Ukraina otrzyma od USA gwarancje podobne do tych z art. 5 NATO, a sam Sojusz nie rozmieści na stałe na Ukrainie, w czasie pokoju, wojsk znajdujących się pod swoich dowództwem. 

Europejscy liderzy żądają ponadto od Moskwy rekompensaty finansowej dla Kijowa i zamrożenia rosyjskich aktywów do czasu jej wypłaty. Europejski projekt przewiduje też zobowiązanie Ukrainy do powstrzymania się od prób militarnego odzyskania okupowanych obszarów swojego państwa i przeprowadzenie negocjacji w sprawie terytoriów.

W planie pokojowym Europy dla Ukrainy niepoślednią rolę ma również odegrać Polska - jak informuje agencja Reuters, zgodnie z nim w naszym kraju miałyby stacjonować myśliwce NATO.

Sedno Sprawy L.KOMORNICKI: UKRAINA BĘDZIE PAŃSTWEM KADŁUBOWYM

