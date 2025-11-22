7-latka Amelka zginęła w objęciach mamy. "Obie spłonęły". Tam została pochowana mała Polka

Michał Michalak
Michał Michalak
PAP
PAP
2025-11-22 20:20

7-letnia Polka Amelia, która zginęła wraz ze swoją matką w wyniku rosyjskiego ataku dronowego na Tarnopol, została pochowana w sobotę, 22 listopada. To położone na zachodzie Ukrainy miasto stało się świadkiem niewyobrażalnej tragedii, która poruszyła polityków i opinię publiczną. Dziewczynka urodziła się w Rzeszowie, ale wyjechała na Ukrainę z mamą, gdzie odwiedzał ją tata.

  • Tragedia w Tarnopolu: rosyjski atak dronowy pochłonął życie 7-letniej Polki Amelii i jej matki Oksany.
  • Dziewczynka, urodzona w Rzeszowie, zginęła w objęciach matki, stając się ofiarą zmasowanej ofensywy Rosji.
  • Szkoła Amelii i władze polskie opłakują stratę, podkreślając bezwzględność wojny wobec niewinnych cywilów.
  • Jakie konsekwencje dla relacji polsko-ukraińskich może mieć śmierć polskiej obywatelki na Ukrainie?

Tarnopol. Pogrzeb 7-letniej Amelki. Mała Polka zginęła w rosyjskim ataku

Tragedia, która wydarzyła się 19 listopada w Tarnopolu, wstrząsnęła całą Polską. 7-letnia Amelia, uczennica drugiej klasy tarnopolskiej szkoły nr 27, i jej matka Oksana zginęły w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. 

- Dziewczynka zginęła w objęciach mamy. Obie spłonęły - powiedział PAP ks. Iwan Siczkaryk z greckokatolickiej parafii pw. św. Michała Archanioła w Tarnopolu. 

Atak ten był częścią zmasowanej ofensywy Rosji, która tego dnia przypuściła na Tarnopol i inne miasta zachodniej Ukrainy atak z użyciem bezzałogowców i rakiet. Ta brutalna agresja, skierowana przeciwko ludności cywilnej, po raz kolejny ukazała bezwzględność konfliktu i jego niszczycielskie skutki.

Amelia była obywatelką Polski, zresztą urodzoną w Rzeszowie. Jej ojciec regularnie odwiedzał ją i jej matkę w Tarnopolu. Szkoła Amelii w Tarnopolu opublikowała wzruszający wpis na Facebooku, wyrażając głęboki żal po stracie swojej uczennicy.

- Cała nasza szkolna rodzina opłakuje tę nieodwracalną stratę: Amelia, jasna dziewczynka, mały Aniołek, już nigdy nie usiądzie w szkolnej ławce, nie przytuli swoich koleżanek i kolegów z klasy, nie rozświetli świata swoim ciepłym spojrzeniem. Składamy głęboki hołd ich pamięci, dzielimy ból i żal rodziny – czytamy w oświadczeniu placówki.

Atak na Tarnopol był jednym z wielu, które Rosja przeprowadziła 19 listopada, używając ponad 470 dronów i prawie 50 rakiet. W Tarnopolu trafione zostały dwa bloki mieszkalne, w których wybuchły pożary, co świadczy o skali zniszczeń i zagrożenia dla cywilów. Ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) podała, że liczba zabitych w ataku na Tarnopol wzrosła do 32 osób, w tym sześcioro dzieci. Ranne zostały 94 osoby, w tym 18 dzieci, a siedem osób nadal uważa się za zaginione. Te liczby są przerażające i pokazują, jak wielkie żniwo zbiera wojna wśród najsłabszych. Śmierć Amelii jest tragicznym przypomnieniem, że wojna to nie tylko walka na froncie, ale także niewyobrażalne cierpienie i śmierć niewinnych cywilów, którzy stają się ofiarami bezwzględnej agresji.

Garda: Rosjanie ćwiczą ataki na Polskę

Polecany artykuł:

Pasażerka suzuki nie żyje, kierujący autem w stanie ciężkim! Potężne zderzenie …
Super Express Google News
7-letnia Polka Amelia zginęła z mamą pod rosyjskimi rakietami. Wstrząsające szczegóły tragedii
44 zdjęcia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
ROSJA
POGRZEB
WOJNA UKRAINA