Grał m.in. w "Bodyguardzie", "Człowieku demolce" i "Rodzinie Soprano". Zmarł dzień po swoich urodzinach

Bill Cobbs nie żyje

Bill Cobbs zmarł 25 czerwca w swoim domu w Kalifornii. Raptem dzień wcześniej obchodził swoje 90. urodziny. Informację o śmierci aktora przekazali w mediach społecznościowych jego krewni, a w rozmowie z portalem Deadline potwierdził jego przedstawiciel Chuck I. Jones. - Ze smutkiem informujemy o śmierci Billa Cobbsa. Zmarł spokojnie w swoim domu w Kalifornii we wtorek 25 czerwca. Ukochany partner, starszy brat, wujek, rodzic zastępczy, ojciec chrzestny i przyjaciel, niedawno obchodził 90. urodziny w otoczeniu ukochanych osób. Jako rodzina znajdujemy pocieszenie w tym, że Bill odnalazł wieczny odpoczynek u swego Ojca Niebieskiego. Prosimy o modlitwę i wsparcie - przekazał brat aktora, Thomas G. Cobbs.

Days after his 90th Birthday, Bill Cobbs died today. A father figure, a griot, an iconic artist, that mentored me by the way he led his life as an actor. He played my father twice: in I’ll Fly Away & The Gregory Hines Show.Each time imparting wisdom with a word of encouragement pic.twitter.com/BZNWxW4HuM— Wendell Pierce (@WendellPierce) June 26, 2024

Aktor urodził się 16 czerwca 1934 r. Nie grał od samego początku. Wcześniej służył w amerykańskich siłach powietrznych przez osiem lat, pracował dla IBM, a także sprzedawał samochody. Dopiero w 1969 r., po występie w sztuce "Lost in the Stars", krytykującej apartheid, postanowił poświęcić się aktorstwu. Rok później, w wieku 36 lat, przeprowadził się do Nowego Jorku i w pełni poświęcił odnalezionemu powołaniu.

Cobbs debiutował na dużym ekranie w 1974 roku i od tamtej pory regularnie występował w filmach i serialach telewizyjnych. Zagrał między innymi w filmach "Silkwood", "Nieoczekiwana zmiana miejsc", "Bodyguard", "Człowiek-demolka", "Muppety" czy też "Oz: Wielki i Potężny". Gościnnie pojawiał się również w serialach takich jak m.in. "Strażnik Teksasu" i "Rodzina Soprano".

Cobbs pracował niemal do ostatnich dni swojego życia. Pomimo swojego podeszłego wieku, w 2023 roku nadal występował w produkcjach filmowych. Dwa lata temu zagrał wujka Jima w filmie "Block Party". Jednym z ostatnich dużych projektów, w których wziął udział, był film "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca". Miał wtedy 80 lat, ale nie zrezygnował z pracy.

Veteran actor Bill Cobbs, who starred The Bodyguard, Night at the Museum, Air Bud, and more, has sadly passed away at 90.Rest in peace. pic.twitter.com/CHLR27eRS8— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) June 26, 2024