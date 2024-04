Ale jak to?!

Była gwiazdą porno przez dziesięć lat. Bree Solstad przeżyła gwałtowne nawrócenie i obwieściła to światu. "Porzucam życie pełne szerzącego się grzechu, występku, pychy, rozpusty, próżności i kłamstw"

Szalone imprezy, wielkie pieniądze, używki i seks - do niedawna tylko to liczyło się dla Bree Solstad z amerykańskiego stanu Wisconsin. Jak dziś opowiada w rozmowach z m.in. ChurchPop i ACI Prensa, jako młoda studentka założyła bloga o swoim życiu i w ten sposób wytropili ją w sieci ludzie z branży porno. Oferta łatwych zarobków skusiła Amerykankę. Przez 10 długich lat Bree Solstad grała w filmach porno i niczego nie żałowała. Aż do niedawna! Gwiazda porno na urlopie wybrała się na wycieczkę po Europie i odwiedziła między innymi włoskie zabytkowe kościoły. Poczuła tam coś więcej niż zachwyt ich architekturą. Nagle zrozumiała, że chce odmienić swoje życie. Gdy wróciła z wyprawy, w pierwszy dzień 2024 roku ogłosiła w mediach społecznościowych, że jest "nawróconą grzesznicą". "Podjęłam decyzję o rzuceniu pracy seksualnej, aby żałować za moje niezliczone grzechy. Porzucić życie pełne grzechu, bogactwa, występków i próżnej obsesji na własnym punkcie” - pisała w sieci Bree Solstad.

„Rezygnuję ze wszystkich swoich dochodów i oddaję swoje życie Chrystusowi. Porzucam życie pełne szerzącego się grzechu, występku, pychy, rozpusty, próżności i kłamstw, aby – z łaską Bożą – żyć życiem w prawdzie, pięknie, posłuszeństwie Bożej woli, cnocie i pokorze” – obwieściła eks gwiazda porno w serwisie X (dawniej Twitter). Teraz przekonuje w wywiadach, że całkowicie się zmieniła, a zamiast kręcić porno, zarabia na życie produkcją... różańców. „Naprawdę zakochałam się w Kościele katolickim. W wierze jest takie bogactwo. Trójca Święta, Ojciec, Jezus, Duch Święty, Maryja Matka Boża, wszyscy inspirujący, bohaterscy i piękni święci, sakramenty, historia, tradycja, wszystko! Ale tym, co mnie najbardziej poruszyło, jest Eucharystia… coś tak zaskakującego dla mnie z fizycznie obecnym Jezusem” - mówi nawrócona gwiazda porno.

