Gwiazdor AC/DC nie żyje! Zmarł legendarny perkusista Colin Burgess

Colin Burgess nie żyje. Był pierwszym perkusistą legendarnego zespołu rockowego AC/DC

Nie żyje sławny rockowy perkusista! Odszedł Colin Burgess (+77 l.), który znany jest przede wszystkim z występów w kultowym zespole rockowym AC/DC. Grał w nim przez jeden rok w latach siedemdziesiątych. Choć odszedł z grupy w atmosferze skandalu, dziś koledzy z grupy wspominają go ciepło. "Bardzo smutno nam było usłyszeć o śmierci Colina Burgessa. Był naszym pierwszym perkusistą i bardzo szanowanym muzykiem. Mamy z nim związane dobre wspomnienia, spoczywaj w spokoju Colinie" - piszą muzycy w mediach społecznościowych. Przyczyna śmierci Colina Burgessa nie została ujawniona.

Kim był Colin Burgess? Dlaczego krótko grał w AC/DC?

Colin Burgess stał się członkiem zespołu AC/DC w 1973 roku. Utworzył go wraz z Angusem i Malcolmem Young, wokalistą Dave'em Evansem i basistą Larrym Van Kriedtem. Grał między innymi w hicie „Can I Sit Next to You Girl”. Został jednak wyrzucony z zespołu już w 1974 roku po tym, jak inni członkowie zespołu oskarzyli go o to, że był nietrzeźwy na scenie podczas występu. Perkusista tłumaczył, że ktoś dosypał mu czegoś do drinka, ale i tak przestał być członkiem AC/DC. Colin Burgess występował też w australijskim zespole rockowym The Masters Apprentices.

Sonda AC/DC na budzik to dobry pomysł? Tak Nie, to nie działa

Very sad to hear of the passing of Colin Burgess. He was our first drummer and a very respected musician. Happy memories, rock in peace Colin. pic.twitter.com/8jWLXq8TPJ— AC/DC (@acdc) December 16, 2023

QUIZ: Czy rozpoznasz okładki tych kultowych polskich płyt rockowych? Pytanie 1 z 10 1. Słynny lecący but pochodzi z okładki jakiej płyty? Oddział Zamknięty - "Oddział Zamknięty" Kobranocka - "Sztuka jest skarpetką kulawego" Lady Pank - "Ohyda" Dalej