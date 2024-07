Gwiazdor telewizji znaleziony martwy w domu. Dzień wcześniej świętował urodziny!

Kochała go cała Ameryka! W weekend z USA napłynęło wiele tragicznych wieści, między innymi ta o śmierci Shannen Doherty, której rola w "Beverly Hills, 90210" to już legenda. Niestety to nie jest jedyna gwiazda, która zmarła w sobotę. Media donoszą, że w wieku 76 lat zmarł Richard Simmons, osobowość telewizyjna, guru fitnessu, uwielbiany przez widzów. Portal "TMZ" przekazał, że zgodnie z policyjnym raportem około godz. 10 rano w sobotę do służb zadzwoniła gosposia Simmonsa mówiąc, że mężczyzna leży bez życia w łazience swojego domu. Niestety, lekarze nic już nie mogli zrobić, Simmons nie żył. Wstępnie mówi się, że gwiazdor upadł dzień wcześniej i leżał tak, aż znalazła go gosposia.

USA. Nie żyje gwiazda telewizji. Krótko przed śmiercią udzielił wywiadu

"Page Six" donosi z kolei, że właśnie w piątek, 12 lipca, Richard Simmons obchodził swoje 76. urodziny. Na razie nie wiadomo, w jakich dokładnie okolicznościach zmarł, wiadomo za to, że miał problemy zdrowotne. Zaledwie cztery miesiące temu poinformował swoich fanów, że zdiagnozowano u niego raka skóry. Lekarze zdołali jednak usunąć mu wszystkie komórki rakowe. Nie wiadomo więc, co mogło doprowadzić do jego śmierci.

Simmons zniknął z życia publicznego około dekady temu, jednak nie tak dawno po raz pierwszy od wielu lat udzielił wywiadu dla magazynu "People". Zapytany o to, jak ma zamiar obchodzić 76. urodziny, powiedział, że z pewnością zdmuchnie świeczkę na torcie. "Ale na takim, zrobionym z cukinii. Jestem w końcu wegetarianinem" - mówił. Zapytany z kolei o to, jak się czuje w tym wieku, odpowiedział: "Jestem wdzięczny, że tu jestem, jestem wdzięczny za każdy kolejny dzień. Spędzę urodziny robiąc to, co robię każdego dnia, czyli pomagając ludziom".

Richard Simmons nie żyje. Uczył miliony, jak być w dobrej formie

Simmons prowadził w amerykańskiej telewizji mnóstwo programów, w których uczył ludzi jak dbać o formę, wydał też niezliczoną ilość taśm z nagraniami treningów. Przez dekady prowadził również swoje studio fitness "Slimmons" w Beverly Hills w Kalifornii, które zyskało status kultowego. Zamknął je w 2016 roku.

Fitness guru Richard Simmons died Saturday, July 13, 2024, at age 76. In 2010 he spoke with Tracy Smith about fad diets, and his formula for better health. https://t.co/mMzLA2NqLx pic.twitter.com/V2gvcO0xfv— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) July 14, 2024