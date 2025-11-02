Heidi Klum zmieniła się w Meduzę! Przypominamy jej sławne przebrania

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-11-02 9:55

Znowu to zrobiła! Heidi Klum jak co roku porządnie przyłożyła się do kostiumu na Halloween. Tym razem przebrała się za mitologiczną Meduzę. Cała zielona pojawiła się na swojej corocznej, 24. już imprezie Halloween w Nowym Jorku. Jak zwykle trudno było uwierzyć, że pod kostiumem grozy ukrywa się piękna modelka. Pamiętasz poprzednie halloweenowe wcielenia Heidi Klum? Zobacz nasza galerię i wybierz swoje ulubione przebranie!

Heidi Klum znów królową Halloween. Tym razem przeobraziła się w mitologiczną Meduzę

Heidi Klum, niekwestionowana królowa halloweenowych kostiumów, po raz kolejny udowodniła, że pod względem fantazji i rozmachu nie ma sobie równych. Na swojej corocznej, 24. już imprezie Halloween w Nowym Jorku 52-letnia supermodelka zaprezentowała się jako Meduza — postać grozy znana z mitologii starożytnej. Inspiracją dla tegorocznego wcielenia była filmowa wersja Meduzy z klasycznego filmu „Clash of the Titans” (1981). Klum, we współpracy z mistrzem charakteryzacji Mikiem Marino (znanym m.in. z pracy nad charakteryzacją Pingwina w filmie „Batman”), stworzyła kostium, który wyglądał jak żywcem przeniesiony z planu filmu fantasy sprzed czterech dekad. Zamiast nóg miała potężny, pełzający ogon wężowy, a jej ciało pokrywały realistyczne łuski. Całość dopełniała "wężowa" fryzura. Klum nie przybyła na imprezę sama. Towarzyszył jej mąż, Tom Kaulitz (36 l.) z zespołu Tokio Hotel, który wcielił się w przyjaciela Perseusza – nieszczęśnika, który spojrzał na Meduzę i został zamieniony w kamień.

ZOBACZ TEŻ: Heidi Klum szokuje na czerwonym dywanie. Pokazała za wiele?

Heidi Klum. Ikona lat dziewięćdziesiątych

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. W latach dziewięćdziesiątych była jedną z największych gwiazd, a i teraz mimo upływu lat jest nadal symbolem seksu. Zaczynała karierę jako 18-latka, kiedy wygrała konkurs magazynu Petra. Pracowała w Paryżu, potem wyjechała do USA, gdzie została Aniołkiem Victoria's Secret. Dla sławnej bieliźniarskiej firmy pracowała do 2010 roku. Ma za sobą mnóstwo sesji dla prestiżowych magazynów takich jak Vogue czy Elle. Heidi Klum nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą amerykańskiej edycji "Top Model", w której pracowała jako jurorka.

Super Express Google News
Sonda
Obchodzisz Halloween?
QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha
Pytanie 1 z 25
Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"?
Halloween? KATOLIK tego nie obchodzi! Polacy barykadują drzwi. Cukierka nie dam i POGONIĘ! - KOMENTERY
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HEIDI KLUM
HALLOWEEN