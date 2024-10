Inwazja morderczych muchomorów! Istny wysyp po ulewach

Inwazja śmiertelnie trujących muchomorach po ulewach. Brytyjczycy mówią o wyjątkowym wysypie groźnych grzybów

Zbieranie grzybów to wciągająca zabawa, ale wystarczy trochę lekkomyślności lub jedna pomyłka, by doszło do zatrucia, nawet śmiertelnego. A w przypadku wyjątkowo toksycznych muchomorów zielonawych grzybiarz jest jak saper i może pomylić się tylko raz. Niestety, według brytyjskich naukowców właśnie te śmiertelnie trujące grzyby rozmnożyły się teraz wyjątkowo w europejskich lasach. Wielkie ulewy, a potem utrzymujące się przez ponad tydzień względnie wysokie temperatury sprawiły, że i w Polsce, i w innych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, zaroiło się od grzybów. Także muchomorów zielonawych! "Nigdy nie widziałem tylu grzybów w East Sussex" - pisze grzyboznawca Andy Overall cytowany przez "The Sun" i "Daily Star". "Grzyby reagują na deszcz i stosunkowo wysokie temperatury" - dodaje. Na Wyspach już trzy osoby trafiły do szpitala po zatruciu grzybami, a pamiętajmy, że już jeden kęs muchomora sromotnikowego może zabić. The Woodland Trust podaje: "Sromotnik wygląda dość niegroźnie i podobnie do wielu jadalnych grzybów, ale jest śmiertelnie trujący". "The Sun" ogłosił już "inwazję morderczych grzybów"!

Muchomory zielonawe rosną również w Polsce! Jak uniknąć zatrucia grzybami? Cytujemy podstawowy poradnik grzybiarza z oficjalnej strony Sanepidu:

"Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania:

Należy zbierać wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne (warto korzystać z atlasów i stron internetowych). Należy zbierać wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek. Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia. Należy unikać błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących (zabarwienie cebuli podczas gotowania, ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki smak – gatunki śmiertelnie trujące, jak np. muchomor zielonawy – sromotnikowy, mają przyjemny, słodkawy smak). Należy zbierać grzyby do przewiewnych koszyków, w żadnym przypadku do foliowych reklamówek, ponieważ mogą się zaparzyć, co przyspieszy psucie grzybów. Nie należy przechowywać świeżych grzybów ani potraw z grzybów zbyt długo. Nie należy zbierać grzybów w okolicach skupiska odpadów, tj. przy zakładach produkcyjnych, jak również rosnących w rowach lub na skraju lasu oraz przy drogach o dużym natężeniu ruchu – grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia. Nie należy zbierać i niszczyć grzybów niejadalnych i trujących, gdyż wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowią one część ekosystemu.

W razie wątpliwości, czy zebrane grzyby są trujące czy jadalne, można skorzystać z bezpłatnej porady w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Jeżeli nie mamy pewności, czy grzyb jest jadalny – nie ryzykujmy! Nawet najbardziej doświadczonym grzybiarzom przytrafiają się pomyłki, które mogą być tragiczne w skutkach!"

