Izrael kontra Iran: Donald Trump dał zielone światło do ataku?! Sensacyjne doniesienia

Izrael zaatakował Iran. Czy Trump o tym wiedział? Szokujące kulisy operacji

Po rozpoczęciu ataku na Iran, izraelscy urzędnicy mieli przekazywać mediom, że wbrew publicznym wypowiedziom, Donald Trump dał im zielone światło. Co więcej, operacja miała być skoordynowana z Waszyngtonem. Portal Axios donosi, że dwaj izraelscy oficjele twierdzili w rozmowach z dziennikarzami, że "to wszystko było skoordynowane z Waszyngtonem".

Mieli oni również dodać, że Trump i jego doradcy jedynie udawali sprzeciw wobec ataku, a w prywatnych rozmowach nie tylko nie sprzeciwiali się operacji, ale wręcz dali "wyraźne zielone światło". Celem takiego działania miało być przekonanie Iranu, że atak nie nastąpi.

Według tej narracji, nawet poniedziałkowa rozmowa Trumpa z premierem Izraela, Benjaminem Netanjahu, miała na celu koordynację działań. Mimo że Trump po rozmowie twierdził, że prosił premiera o wstrzymanie się z atakiem, dopóki trwają negocjacje z Iranem. Podobne przesłanie prezydent USA wyraził jeszcze w czwartek, na kilka godzin przed atakiem.

Stany Zjednoczone wiedziały o ataku? Sprzeczne doniesienia z Waszyngtonu

„Nie chcę, żeby tam weszli, bo myślę, że by to (negocjacje z Iranem -PAP) zepsuli. To mogłoby pomóc, ale też mogłoby to zepsuć" - mówił Trump.

Axios zaznacza, że przedstawiciele Waszyngtonu nie potwierdzili tych doniesień. Szef dyplomacji Marco Rubio odciął się od ataku, twierdząc, że była to jednostronna decyzja Izraela, a USA nie są w niego zaangażowane i skupiają się na ochronie własnych sił w regionie. Anonimowy przedstawiciel Pentagonu ostrzegał natomiast "Washington Post", że atak Izraela pociągnie za sobą ostry odwet Iranu, a Izrael będzie wówczas prosił USA o pomoc w obronie przed nim.

Jednak w piątek rano prezydent Trump w rozmowach telefonicznych z dziennikarzami z różnych mediów zaczął nieco zmieniać przekaz. Telewizji Fox News powiedział, że USA będą bronić Izraela, a CNN - że "oczywiście wspiera i wspierał Izrael, jak nikt nigdy go nie wspierał". Dziennikarzowi "Wall Street Journal" powiedział natomiast, że rozmawiał w czwartek z Netanjahu, a pytany, czy Izrael uprzedził go o ataku, Trump odparł, że "wiedział, co się dzieje".