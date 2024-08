54-latka urodziła jedenastoraczki?! "Poród odbył się w dwóch turach"

Jedenastoraczki przyszły na świat w Beninie. Ojciec ma 56 lat, matka 54. Poród przeżyło dziewięcioro dzieci

Jeśli te szokujące doniesienia z zachodniej Afryki potwierdzą się, zostanie wyrównany rekord Guinnessa. Jak pisze "Punch Metro", a za nim kolejne media, w Beninie przyszły na świat... jedenastoraczki. W dodatku ich rodzice są już niemłodzi. Ojcem jest pochodzący z Nigerii Yahaya Nafiu (56 l.), islamski duchowny, a matką 54-letnia Alake Latoyosi. Kobieta według ich relacji urodziła ośmiu chłopców i trzy dziewczynki w dwóch turach podczas kilkudniowego porodu trwającego od 7 do 14 sierpnia, a dwoje dzieci nie przeżyło. Zostało dziewięcioro niemowląt. Sprawa wyszła na jaw, kiedy 56-latek odwiedził miejscowego emira z prośbą o pomoc finansową, ponieważ nie jest w stanie utrzymać takiej ilości dzieci. „Tak, to prawda, że moja żona urodziła w dwóch etapach 11 dzieci po długim okresie ciąży. Ośmiu chłopców i trzy dziewczynki. Jedno z pierwszych sześciu zmarło, zmarło również jedno z ostatnich pięciorga, ale jestem wdzięczny Allahowi, że pozostałe dziewięcioro dzieci i ich matka żyją” - mówił Yahaya Nafiu w rozmowie z "Punch Metro".

„Kilka dni po porodzie pierwszej pary dzieci moja żona powiedziała, że ​​poczuła dziwne ruchy w brzuchu"

„Kilka dni po porodzie pierwszej pary dzieci moja żona powiedziała, że ​​poczuła dziwne ruchy w brzuchu. Po wykonaniu skanu w szpitalu lekarz ujawnił, że nosi w sobie kolejną parę dzieci, co skłoniło ich do skontaktowania się z pierwszą położną i tak oto urodziła się następna para pięciu dzieci” - dodał. Mężczyzna zaapelował o wsparcie do władz i zamożniejszych obywateli. Teraz potrzebuje pieniędzy na leczenie dzieci i sprowadzenie ich do Nigerii. Emir podobno udzielił 56-latkowi wsparcia. Rodzina przejechała do Beninu z misją. Duchowny jest misjonarzem Ilorin Descendants Progressive Union (IEDPU). Czy to wszystko może okazać się nieprawdą? Trudno powiedzieć, ale mężczyzna utrzymuje również, że ciąża trwała... trzy lata. Dotychczasowy rekord świata, jeśli chodzi o ciążę mnogą należy do pewnej mieszkanki Indii, która w 2012 roku urodziła właśnie jedenastoraczki. Kilka lat wcześniej Tunezyjka twierdziła, że jest w ciąży z dwunastoraczkami, ale okazała się oszustką.

A Beninese woman, Latoyossi Alake has given birth to 11 children at once. Two of the children died at birth. Her husband, Yahaya Nafiu is a Nigerian Islamic Cleric from Kwara State.Your comments on this pic.twitter.com/ZRTbN83D5S— African Hub (@AfricanHub_) August 28, 2024

