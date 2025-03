Jennifer Aniston znalazła miłość?! Nie zgadniesz, z kim się spotyka

Jennifer Aniston znalazła nową miłość? Była widziana na sekretnej randce z Pedro Pascalem

Jennifer Aniston uważana jest za aktorkę, która nie ma szczęścia w miłości. Ma na koncie burzliwy rozpad małżeństwa z Bradem Pittem, którzy porzucił ją dla Angeliny Jolie, a potem kolejny rozwód, z Justinem Theroux. W dodatku zaledwie kilka dni temu Aniston dowiedziała się z mediów o tym, że Theroux wziął sekretny ślub z nową, młodszą o 30 lat dziewczyną. Od ostatniego rozwodu w 2017 roku Jennifer Aniston nie była oficjalnie związana z żadnym mężczyzną. Niedawno odświeżono plotki o jej rzekomym romansie z Barackiem Obamą, ale nikt nigdy nie zrobił im nawet wspólnego zdjęcia. Ale zrobiono zdjęcia Aniston z kimś zupełnie innym! Aktorka była widziana na randce z młodszym przystojniakiem. Przez trzy godziny byli pogrążeni w dyskusji, siedząc w ekskluzywnej restauracji Tower Bar w Sunset Tower Hotel. Kim jest mężczyzna, z którym plotkarze łączą teraz Jennifer Aniston? To 49-letni aktor Pedro Pascal. Nie jest wykluczone, że rozmowa miała charakter biznesowy, bo Pedro może pojawić się w serialu telewizyjnym Aniston, "The Morning Show". Ale fani gwiazdy mają nadzieję na coś więcej...

Kim jest Pedro Pascal? Zdobył sławę dzieki "The Last of Us" i "Grze o tron"

Pedro Pascal to chilijsko-amerykański aktor, który zdobył międzynarodową sławę dzięki rolom w popularnych serialach, takich jak "Gra o tron", "Narcos", "The Mandalorian" i "The Last of Us". Pascal rozpoczął swoją karierę aktorską od występów w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak "Buffy: Postrach wampirów", "Żona idealna", "Homeland" i "Mentalista". Przełom w jego karierze nastąpił w 2013 roku, kiedy otrzymał rolę Oberyna Martella w czwartym sezonie "Gry o tron". Jego charyzmatyczna kreacja charyzmatycznego księcia Dorne przyniosła mu uznanie krytyków i widzów na całym świecie. Kolejne role w serialach "Narcos" jako agent DEA Javier Pena i "The Mandalorian" jako tytułowy łowca nagród umocniły jego pozycję w Hollywood. W 2023 roku Pascal wcielił się w postać Joela Millera w serialowej adaptacji popularnej gry wideo "The Last of Us". Jego kreacja zgorzkniałego przemytnika, który musi chronić nastoletnią Ellie w postapokaliptycznym świecie, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Serial "The Last of Us" stał się jednym z największych hitów HBO, a Pascal po raz kolejny udowodnił swój talent aktorski.

Kim jest Jennifer Aniston? Serial "Przyjaciele" i burzliwe życie miłosne

Jennifer Aniston zyskała sławę głównie dzięki roli Rachel Green w "Przyjaciołach", grała też w wielu pełnometrażowych filmach, głównie komediach romantycznych. Jest singielką, jej byli mężowie to Justin Theroux (od 2015 do 2017) i Brad Pitt (od 2000 do 2005). Ten drugi porzucił ją dla poznanej na planie filmu "Pan i pani Smith" Angeliny Jolie i był z nią w związku przez kilkanaście lat. Mają szóstkę dzieci, wzięli ślub w 2014 roku. Angelina złożyła pozew rozwodowy w 2016 roku po dwóch latach małżeństwa i dwunastu latach, które minęły, odkąd poznała Pitta na planie filmu "Pan i pani Smith". Jennifer Aniston od dłuższego czasu nie była oficjalnie związana z żadnym mężczyzną.

