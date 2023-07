Karolina Huebner-Makurat zastrzelona w Toronto. Polkę trafiła zbłąkana kula

Co za ciała!

Polka zastrzelona w Toronto. Trafiła ją zbłąkana kula

W piątek, 7 lipca na skrzyżowaniu ulic e Queen Street i Carlaw Avenue doszło do bójki, w której brało udział trzech mężczyzn. Dwóch wymachiwało bronią i strzelało do siebie wzajemnie. Jedna ze zbłąkanych kul trafiła Polkę, 44-letnią, którą trafił jeden z wystrzelonych pocisków. Kobieta została przetransportowana do szpitala, jednak lekarz stwierdził zgon kobiety. Przypadkową ofiarę strzelaniny policja zidentyfikowała jako Karolina Huebner-Makurat - przekazała kanadyjska policja.

Jak donosi tamtejsza policja podejrzani zbiegli z miejsca zdarzenia.

"Pierwszy podejrzany to czarnoskóry mężczyzna w wieku 25-30 lat. Jest wysoki, średniej budowy ciała. Miał na sobie białą koszulkę z czarnym paskiem, niebieskie dżinsy i białe buty. Drugi i trzeci podejrzany są młodsi. Ma od 18 do 25 lat. Jeden ma włosy spięte w kucyk, drugi jest wysoki i nosi bluzy z kapturem" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Jak dodaje policja, podejrzani mogą być uzbrojeni i niebezpieczni.