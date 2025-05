Katastrofa łodzi! 62 osoby w wodzie, w tym dzieci. Jest ofiara śmiertelna

Zamach bombowy w klinice in vitro. Ojciec sprawcy: Jak był dzieckiem spalił nam dom!

Spis treści

Dramatyczna akcja ratunkowa. 62 osoby w lodowatej wodzie

W nocy z niedzieli na poniedziałek (18 na 19 maja) na Kanale La Manche doszło do kolejnego dramatu z udziałem migrantów, informuje The Guardian Przepełniona łódź, próbująca przeprawić się do Wielkiej Brytanii, rozpadła się na wodzie. Jak poinformowały francuskie władze, uratowano 62 osoby.

W akcję ratunkową zaangażowane były jednostki z Francji i Wielkiej Brytanii. Holownik Abeille Normandie wyciągnął z wody 50 osób, Border Force Ranger – 9, a brytyjskie RNLI – 2 osoby.

Jedna ofiara śmiertelna. Dziecko i matka w szpitalu

Tragiczny finał miała akcja ratunkowa po tym, jak francuski śmigłowiec wojskowy wypatrzył w wodzie nieprzytomną osobę. Ratownicy RNLI wyciągnęli ją z wody, jednak lekarze obecni na pokładzie stwierdzili zgon. To kolejna ofiara śmiertelna migracyjnego szlaku przez Kanał La Manche.

Wśród uratowanych znaleźli się dziecko i jego matka. Z objawami hipotermii zostali przetransportowani do szpitala w Boulogne-sur-Mer. Pozostałe osoby trafiły na nabrzeże tego miasta, gdzie zaopiekowały się nimi służby ratunkowe.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Katastrofa samolotu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kanał śmierci. Już ponad 10 ofiar w tym roku

Jak ostrzega francuska straż przybrzeżna, Kanał La Manche to jeden z najbardziej niebezpiecznych i ruchliwych szlaków morskich na świecie – codziennie przepływa nim ponad 600 statków. W 2025 roku już co najmniej 10 osób zginęło próbując się przeprawić, a wszystko wskazuje na to, że ubiegłoroczny tragiczny rekord może zostać pobity.

Tymczasem brytyjskie dane pokazują, że od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku przez kanał przedostało się ponad 10 000 migrantów – to aż o 40% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Rząd mówi o przemytnikach, aktywiści o braku legalnych dróg

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii zapewnia, że prowadzi zdecydowaną walkę z gangami przemytników ludzi. – Nie cofniemy się przed niczym, by zdemontować ich działalność i postawić ich przed sądem – komentuje rzecznik resortu.

Z kolei aktywiści i organizacje humanitarne od lat ostrzegają, że bezpiecznych dróg dla uchodźców po prostu nie ma. – Jeśli osoby szukające schronienia miałyby możliwość legalnego przyjazdu, nie musiałyby korzystać z pomocy przemytników – mówi Carla Denyer, współprzewodnicząca Partii Zielonych.

Organizacja Care4Calais nie owija w bawełnę: – Rząd nie oferuje legalnych opcji, a jednocześnie karze tych, którzy próbują przetrwać za wszelką cenę.