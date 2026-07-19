Katastrofa morska. Przewrócił się prom ze 116 osobami na pokładzie. Uratowano niespełna połowę

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
PAP
PAP
2026-07-19 13:23

Dramatyczne wieści obiegły media. Jak poinformowała agencja AFP, powołując się na informacje przekazane przez gujańskiego ministra prac publicznych Juana Edghilla, w nocy z soboty na niedzielę przewrócił się prom MV Barima, płynący ze stolicy Gujany, Georgetown, do Port Kaituma,. Na pokładzie było 116 osób. - Uratowano 53 osoby - oświadczył premier kraju Mark Phillips.

Trzy tratwy ratunkowe na ciemnej wodzie podczas nocnej akcji ratunkowej. O katastrofie promu przeczytasz na SE.
Autor: Prime Minister Marc Phillips/ Facebook

Katastrofa morska u wybrzeży Gujany

Szef rządu powiadomił, że wśród ocalonych są zarówno pasażerowie, jak też członkowie załogi promu, który liczy sobie 89 lat.

Wcześniej minister Edghill poinformował w nagraniu opublikowanym na Facebooku, że sygnał SOS dotarł do służb w sobotę około godz. 23 czasu miejscowego (godz. 5 rano w Polsce).

„Rozpoczęto akcję ratunkową, mobilizując środki publiczne i prywatne. Akcja trwa” - relacjonował minister.

Lokalny portal Demerara Waves przekazał, powołując się na wysokiego rangą urzędnika, że tonąca jednostka została zlokalizowana przez zespół poszukiwawczo-ratunkowy z powietrza, ponieważ załoga promu wystrzeliła wcześniej flary. Prywatna firma Roraima Airways wysłała na miejsce zdarzenia samolot i zdołała potwierdzić położenie Barimy.

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Akcja ratunkowa trwa

W akcji ratunkowej uczestniczą siły zbrojne Gujany, straż przybrzeżna oraz jednostki prywatne. Prom MV Barima był wyposażony w 250 kamizelek ratunkowych oraz sześć łodzi.

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