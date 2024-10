Katastrofa! Pociąg uderzył w drzewo. Maszynista nie żyje, 23 pasażerów rannych

Do katastrofy kolejowej w miejscowości Mansfield Township, w stanie New Jersey, doszło w poniedziałek, 14 października. Według New Jersey Transit pociąg jechał na południe od Trenton, gdy nagle uderzył w drzewo, leżące na torach na północ od stacji Roebling. Do wypadku doszło około 6 rana, maszynista raczej nie miał szans, by zdążyć wyhamować.

Dramat w USA. Maszynista pociągu zginął na miejscu

"NJ Transit poinformowało, że w chwili wypadku w pojeździe znajdowały się 42 osoby, 23 z nich zostały ranne, ale ich życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo" - podaje stacja CBS. Pozostałych 19 pasażerów pociągu. którzy nie odnieśli żadnych obrażeń, przewieziono z miejsca zdarzenia autobusem. Niestety, maszynista pociągu zginął na miejscu. Nie ma informacji o tym, ile miał lat.

Powalone drzewa leżące na torach to wielki problem. "Powinni je wszystkie wyciąć"

Okolice miejsca, w którym doszło do wypadku wciąż pozostają bez przejazdu. NJ Transit przekazało, że będzie "kontynuować niezbędne naprawy i oceniać obszar dotknięty wypadkiem przed wznowieniem regularnych usług". "Mieszkamy tu od około 40 lat i nigdy nie słyszeliśmy o tym, by zdarzały się tu wypadki" - powiedziała telewizji ABC jedna z mieszkających w sąsiedztwie osób. Inni jednak wskazali, że wszystko aż się prosiło o taki wypadek. "To przepis na katastrofę. Mamy tu dużo silnych wiatrów, teren jest odsłonięty" - ocenił Patrick Reding w nawiązaniu szkód powodowanych przez drzewa, które oddzielają jego dom od torów. "Myślę, że powinni wyciąć te drzewa, bo wyglądają niebezpiecznie". Policja prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności wypadku.

