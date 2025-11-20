Kevin Spacey został bezdomnym! Szokujące wyznanie

Kevin Spacey nie odbudował kariery po skandalach. Wyznał w rozmowie z "Telegraph", że jest bezdomny

Dostał dwa Oscary, zyskał światową sławę i zarobił fortunę, a skończył jako bezdomny! Kevin Spacey (66 l.) poczynił swoje szokujące wyznanie w rozmowie z "Telegraph". „Mieszkam w hotelach, mieszkam w Airbnb, jadę tam, gdzie jest praca. Dosłownie nie mam domu, właśnie to próbuję wytłumaczyć” - powiedział aktor. Jak dodał, jego sytuacja finansowa „nie jest najlepsza”. „Miałem bardzo mało przychodu, a wszystko zostało wydane. W dziwny sposób czuję, że wróciłem do punktu wyjścia, czyli po prostu pojechałem tam, gdzie była praca” - dodał gwiazdor. Do tak głębokiego kryzysu doprowadziły go oskarżenia o molestowanie seksualne wysuwane przez przez czterech mężczyzn w Wielkiej Brytanii kilka lat temu, w 2017 roku. Jeden z nich twierdził nawet, że doszło do tego, gdy miał 14 lat, a Spacey 26. Aktor zawsze zaprzeczał oskarżeniom, ale gdy wypłynęły, po raz pierwszy przyznał, że jest homoseksualistą. Wydał fortunę na prawników.

Sąd uniewinnił Kevina Spaceya, ale jego kariera wciąż jest zrujnowana

Ostatecznie został uniewinniony w 2023 roku, ale to nie zmieniło jego sytuacji. Wcześniej mimo braku wyroku sądowego za współpracę podziękował Spaceyowi między innymi Netflix, choć grał w bardzo popularnym serialu „House of Cards”. „Biorę pełną odpowiedzialność za swoje przeszłe zachowanie i czyny, ale nie mogę i nie będę brał odpowiedzialności ani przepraszał nikogo, kto zmyślił jakieś historie na mój temat” – powiedział Kevin Spacey brytyjskiemu dziennikarzowi Danowi Woottonowi w 2024 roku. „Nigdy nikomu nie powiedziałem, że jeśli zrobi mi przysługę seksualną, to pomogę mu w karierze, nigdy” – podkreślał. Czy jeszcze kiedyś wróci na szczyt sławy?

Kevin Spacey reveals he’s homeless and ‘living in hotels’ seven years after sexual assault scandal https://t.co/YoJkLZ70EJ pic.twitter.com/k2IxooJjCQ— Page Six (@PageSix) November 20, 2025

