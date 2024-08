Kim Dzong Un szykuje się na wojnę? "Wyrzutnie zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych"

Kim Dzong Un ogłosił, że osobiście zaprojektował wyrzutnie rakietowe zdolne do przenoszenia taktycznych głowic nuklearnych. Rusza masowa produkcja

Kim Dzong Un od wybuchu wojny na Ukrainie nasila retorykę wojenną. W grudniu 2023 roku stwierdził, że nie zawaha się przeprowadzić ataku atomowego, jeśli "wróg" sprowokuje go za pomocą broni nuklearnej. W maju tego roku dyktator straszył: "Aby sprostać niestabilności strategicznej w regionie i na całym świecie spowodowanej jednostronnym działaniem USA, jesteśmy zmuszeni rozważyć niezbędne posunięcia na rzecz poprawy ogólnego odstraszania nuklearnego". Teraz tyran znów postraszył świat, a zwłaszcza Koreę Południową, ceremonią, która miała miejsce w jego kraju. Kim Dzong Un przekazał wojsku wyrzutni pocisków balistycznych zdolnych do przenoszenia taktycznych głowic nuklearnych - podały 5 sierpnia państwowe media w Pjongjangu. Wyrzutnie trafią do jednostek frontowych wzdłuż południowej granicy, czyli obok Korei Południowej.

Jak ocenia południowokoreańska agencja Yonhap, chodzi o wyrzutnie rakiet balistycznych Hwasong-11

Jak przekonuje Kim Dzong Un, osobiście zaprojektował wyrzutnie rakietowe, o które chodzi. Mają one być masowo produkowane i wycelowane w Seul. Czy sytuacja naprawdę jest groźna? "Uważamy, że są one przeznaczone do wykorzystania na różne sposoby, takie jak atak lub zastraszanie Korei Południowej" - powiedział Li Sung Dzun, rzecznik Dowództwa Połączonych Szefów Sztabów w Seulu. "Rozmieszczenie w pobliżu granicy oznaczałoby, że ich zasięg nie jest duży" - dodał. Jak ocenia południowokoreańska agencja Yonhap na podstawie zdjęć opublikowanych przez media reżimowe Kima, w grę wchodzą wyrzutnie rakiet balistycznych Hwasong-11 mające zasięg do 100 km. Teoretycznie więc pociski mogłyby faktycznie dosięgnąć Seulu.

North Korean leader Kim Jong Un:“The best way to oppose the United States is to stockpile and develop Nuclear weapons.” pic.twitter.com/ETkUEy2dCY— S p r i n t e r (@SprinterFamily) August 4, 2024

