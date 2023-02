Kłamstwo Meghan Markle o Kate zdemaskowane! Zrobiła TO dziewięć lat temu

Porwali go jak niewolnika, trafił do rodziny miliarderów. Po 25 latach zostawił ich dla rodziców

Kiedy Meghan Markle i książę Harry zaczęli się spotykać i szybko się zaręczyli, mało kto kojarzył amerykańską aktorkę znaną przede wszystkim z serialu "Suits". W krótkim czasie Meghan stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na świecie, podobnie jak inni członkowie rodziny królewskiej. Ale już w 2017 roku twierdziła w wywiadzie, że... niemal nic nie wiedziała o rodzinie księcia Harry'ego. Rzekomo nie miała pojęcia o tym, co ją czeka w pałacu. Jej twierdzenia na ten temat podważano już wcześniej. Pokazywano jej stare zdjęcia, na których podczas wycieczki do Londynu pozuje na tle Pałacu Buckingham, a starzy znajomi opowiadali mediom, jak fascynowała ją postać księżnej Diany... Teraz znaleziono kolejny dowód na to, że Meghan w kwestii swojej ignorancji nieco minęła się z prawdą.

Meghan Markle interesowała się rodziną królewską już w 2014 roku. Pisała o tym, że jest zmęczona mówieniem o ślubie Kate

"Page Six" pisze o znalezionych w odmętach internetach screenach ze zlikwidowanego już internetowego bloga "The Tig", którego Meghan Markle prowadziła przez kilka lat nie będąc jeszcze żoną księcia. Musiała zlikwidować "The Tig" na krótko przed ślubem, jak wymagała tego królewska etykieta. Ale w sieci nic nie ginie. Ktoś wykopał posta Meghan z 2014 roku, w którym rozpisywała się o ślubie księżnej Kate. Markle skarżyła się wręcz, że jest już zmęczona nadmiarem rozmów i informacji o tym ślubie - a przecież miała ich mieć zdecydowanie niewiele. Pisała o tym, jak często dziewczynki marzą o byciu księżniczkami i o tym, że marzenie to trwa do dorosłości. "Spójrzcie tylko na pompę, która towarzyszy książęcemu ślubowi i na niekończące się rozmowy o księżnej Kate" - pisała Meghan...

Meghan Markle’s 2014 blog post about Kate Middleton’s wedding resurfaces https://t.co/KuOuViXcir pic.twitter.com/OPhjm3vZUD— Page Six (@PageSix) February 15, 2023

