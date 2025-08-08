Kolejny koszmar Polaków w Egipcie. Wielu poszkodowanych w wypadku

W wypadku niedaleko Marsa Alam ucierpiało czworo obywateli Polski, sześcioro Egipcjan i czworo Niemców. Tożsamość dwóch osób nie została potwierdzona

Czteroosobowa rodzina z Polski trafiła do szpitala. Czekamy na więcej informacji, dotyczących stanu poszkodowanych

Poszkodowane w wypadku są dzieci. Przypomnijmy - nie tak dawno w wypadku w Egipcie zginęła ceniona polska lekarka

Wypadek Polaków w Egipcie. Wielu poszkodowanych

Marsa Alam to ostatnimi czasy popularna miejscowość wypoczynkowa. Turyści chętnie odwiedzają Egipt. Niestety, w tym przypadku nie będziemy pisać o atrakcjach turystycznych tego regionu, tylko o wypadku, który wydarzył się niedaleko kurortu. Portal cairo24.com podaje, że w drogowym dramacie brały udział minibus, samochód osobowy i Jeep Safari. Nie jest znana tożsamość dwóch poszkodowanych.

- Z wstępnych informacji wynika, że poszkodowani obywatele Polski to czteroosobowa rodzina w wieku od 12 do 41 lat. To Ilona, Michał, Mikołaj i Konrad K. - podaje serwis hurghada24.pl.

Ranni trafili do Szpitala Centralnego w Al-Kusajr i kliniki w Porto Ghalib. Na ten moment nie ma informacji o przyczynach wypadku. Trzymamy kciuki za jak najszybszy powrót do zdrowia wszystkich poszkodowanych!

Tragedia w Egipcie. Anita i jej 7-letni synek nie żyją

Pod koniec lipca doszło do ogromnej tragedii w Afryce. Ceniona w Olsztynie lekarka Anita i jej 7-letni synek nie żyją. 7 sierpnia informowaliśmy naszych czytelników, że Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo ws. katastrofy w ruchu lądowym w Egipcie, w której zginęło dwoje Polaków - lekarka Anita i jej 7-letni synek. Zawiadomienie w tej sprawie złożył pełnomocnik rodziny pokrzywdzonych.

