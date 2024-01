Kolejny książę zamieszane w aferę Jeffreya Epsteina?! Virginia Giuffre ujawnia, że zmuszono ją do seksu z jeszcze innym arystokratą z zagranicy

Kolejne dokumenty dotyczące afery pedofilskiej w USA zostały ujawnione. Sędzia rozpatrująca sprawę jednej z ofiar amerykańskiego pedofila i stręczyciela nieletnich Jeffreya Epsteina, Virginii Giuffre, ujawniła dokumenty z wytoczonego przez nią procesu. Odtajniono m.in. nazwiska 177 osób powiązanych na różne sposoby z Epsteinem. Przewija się tam również nazwisko księcia Andrzeja, syna Elżbiety II i brata króla Karola III. Ale jak się okazuje, ten arystokrata to wierzchołek góry lodowej. Nowe akta odsłoniły jeszcze inne szokujące zeznania złożone przez Virginię Giuffre. Kobieta twierdzi, że jako nieletnia "seksualna niewolnica" została zmuszona do seksu nie tylko z tym, ale również z jeszcze innym "zagranicznym księciem". Było to w 2001 roku. "Jest jeszcze jedna osoba, której nazwiska szczerze mówiąc nie znam... mówił w obcym języku, mówił też po angielsku. Ale nie jestem do końca pewna, skąd pochodził. Został mi przedstawiony jako książę" – powiedziała, dodając, że uprawiali seks w "cabanie", czyli czymś w rodzaju plażowego, małego domku. Innym razem Giuffre powiedziała, że została przewieziona do "innego księcia" na południe Francji, co może rodzić pewne domysły co do tożsamości tej osoby. Epstein został aresztowany pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych w 2019 roku, powiesił się w areszcie oczekując na proces, co wywołało wiele spekulacji. Wcześniej już odsiadywał karę za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet w 2008 roku, był wtedy uwięziony na 13 miesięcy. Parę lat temu za kraty trafiła jego wspólniczka i przyjaciółka Ghislaine Maxwell, skazana na 20 lat pozbawienia wolności.

Virginia Giuffre pozwała księcia Andrzeja za zmuszanie do seksu. Dokumenty sądowe mówią o orgii z nieletnimi

Virginia Giuffre, której dotyczą odtajnione akta procesowe, w zeznaniach wymienia księcia Andrzeja jako osobę, z którą kazano jej współżyć, gdy była nieletnią "seksualną niewolnicą". To wiedzieliśmy już wcześniej. Teraz pojawiły się jednak nowe fakty. W 2015 roku Giuffre zeznała: "Trzeci raz uprawiałam seks z Andym podczas orgii na prywatnej wyspie Epsteina, na Wyspach Dziewiczych. Miałam około 18 lat. Epstein, Andy, mniej więcej osiem innym dziewcząt i ja uprawialiśmy razem seks. Wszystkie inne dziewczyny wyglądały na osoby poniżej osiemnastego roku życia i tak naprawdę nie mówiły po angielsku". Pracownik posiadłości Epsteina na Florydzie zeznał też, że książę mieszkał "tygodniami" w tym miejscu i codziennie korzystał tam z "masaży". Giuffre już parę lat temu pozwała w sprawie cywilnej księcia Andrzeja, którego oskarżyła o to, że trzykrotnie zmusił ją do seksu, gdy była nieletnia. Książę zaprzeczał oskarżeniom, ale zapłacił kobiecie ogromne odszkodowanie, by uniknąć procesu, a królowa Elżbieta II pozbawiła go patronatów i tytułów wojskowych oraz funkcji pracującego członka rodziny królewskiej. Teraz brytyjskie media domagają się natychmiastowego postawienia księcia przed sądem i całkowitego wykluczenia go z życia publicznego.

Sonda Czy w sprawę Epsteina i Maxwell zamieszanych jest więcej sławnych ludzi? Tak, to pewnie wierzchołek góry lodowej Nie, to zapewne rozdmuchana sprawa

Epstein documents latest: Virginia Giuffre claims she had sex with another 'foreign prince' in South of France after being trafficked to Prince Andrew and says Clinton visited island TWICE https://t.co/2XpZPCDZjG pic.twitter.com/BpPZidc8Y0— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 9, 2024

QUIZ Markety w Polsce - Czy dobrze je znasz? Który jest Twój ulubiony? Pytanie 1 z 9 Nazwa jakiego marketu przypomina imię? Lidl Aldi Auchan Dalej