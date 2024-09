Koniec wojny na Ukrainie bliski? Przełomowa decyzja, Niemcy ujawniają

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz: Możemy "osiągnąć pokój szybciej, niż się obecnie wydaje". Ukraina zgodziła się na szczyt pokojowy z udziałem Rosji, Zełenski odwiedził Niemcy

Wojna na Ukrainie może się wkrótce zakończyć? Teraz pojawiły się na to nowe nadzieje i to nie tylko w związku z kolejnymi atakami strony ukraińskiej na cele w państwie Władimira Putina. Niemcy niespodziewanie ogłosiły, że wkrótce mogą odbyć się rozmowy pokojowe z udziałem nie tylko Ukrainy, ale i Rosji, za zgodą Ukrainy. „Uważam, że nadszedł czas, aby przedyskutować, w jaki sposób możemy wyjść z tej sytuacji wojennej i osiągnąć pokój szybciej, niż się obecnie wydaje” – powiedział w wywiadzie dla telewizji ZDF kanclerz Niemiec Olaf Scholz. "Na pewno będzie kolejna konferencja pokojowa”. „A prezydent i ja zgadzamy się, że na jednej z nich musi być też Rosja” – dodał Scholz, mając na myśli prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Obaj przywódcy 6 września spotkali się we Frankfurcie nad Menem i poczynili tam pierwsze ustalenia dotyczące szczytu pokojowego.

W szczycie pokojowym weźmie udział Rosja? "Wierzymy, że osiągnięcie pokoju wymaga zaangażowania i dialogu między wszystkimi stronami"

Poprzedni szczyt pokojowy w sprawie Ukrainy zakończył się w szwajcarskim Buergenstock 16 czerwca. Wzięli w nim udział przywódcy 90 państw. Końcowe postanowienia szczytu otwierały już wtedy drogę do udziału Rosji w kolejnych spotkaniach: "Wierzymy, że osiągnięcie pokoju wymaga zaangażowania i dialogu między wszystkimi stronami. Dlatego też postanowiliśmy podjąć w przyszłości konkretne kroki w wyżej wymienionych obszarach, przy dalszym zaangażowaniu przedstawicieli wszystkich stron. Karta Narodów Zjednoczonych, w tym zasady poszanowania integralności terytorialnej i suwerenności wszystkich państw, może i będzie służyć jako podstawa do osiągnięcia wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie". W porozumieniu końcowym po szczycie w Szwajcarii podniesiono kwestie broni jądrowej, jeńców czy bezpieczeństwa żywnościowego. "W szczególności potwierdzamy nasze zobowiązanie do powstrzymania się od groźby lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub niezależności politycznej jakiegokolwiek państwa" - głosi fragment porozumienia, które podpisali niemal wszyscy uczestnicy szczytu. Nie podpisały go Indie, Brazylia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Rosja nie była zaproszona na szczyt, a Chiny w związku z tym odmówiły przyjazdu.

Sonda Czy wojna na Ukrainie się skończy w tym roku? Tak Nie Nie mam zdania

Scholz: Now is the time to discuss how to accelerate the end of the war in UkraineThe German Chancellor stressed that Russia should participate in the next peace conference on Ukraine. pic.twitter.com/7ao1O45TgE— NEXTA (@nexta_tv) September 8, 2024

QUIZ. Sobotnia ortografia. Robisz te błędy? Uważaj, żeby nie spalić się ze wstydu! Minimum to 8/10 Pytanie 1 z 10 Która forma zapisu jest poprawna? mój muj Dalej