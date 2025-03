Koniec wojny na Ukrainie bliski? Wyciekła data wybrana przez Trumpa

Bloomberg: Donald Trump chce, by na Ukrainie zapanował pokój przed 20 kwietnia. W tym dniu przypada Wielka Niedziela

Mimo wielu szumnych zapowiedzi zaprowadzenia pokoju wojna na Ukrainie trwa i giną kolejni niewinni ludzie, podczas gdy politycy wciąż nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przerwania ognia. Ale podobno Donald Trump coraz bardziej naciska, by ten proces przyspieszyć. Amerykańska administracja chce, żeby na Ukrainie zapanował pokój jeszcze przed 20 kwietnia - podała agencja Bloomberga, powołując się na źródła zbliżone do Białego Domu. Według tych doniesień Amerykanie dążą do podpisania ostatecznego porozumienia pokojowego jeszcze przed tą datą. W tym roku właśnie 20 kwietnia przypada Niedziela Wielkanocna i to zarówno dla katolików, jak i w świecie prawosławia. Byłaby to dobra data symboliczna, ale według Bloomberga Amerykanie wiedzą, że ambitne plany mogą spalić na panewce, bo między negocjującymi stronami jest nadal wiele rozbieżności. Możliwe też, że zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami rosyjskich mediów 20 kwietnia nastąpi spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina.

Nadal jest wiele punktów spornych w negocjacjach. Kością niezgody nie tylko sankcje, ale i gwarancje bezpieczeństwa

Tymczasem jeszcze dziś, 23 marca ma odbyć się nowa runda rozmów amerykańsko-ukraińskich w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Jednym z najbardziej spornych punktów nadal wydaje się kwestia gwarancji bezpieczeństwa, czyli tego, jak pilnować przestrzegania zawieszenia broni przez obie strony i jak reagować na ewentualne łamanie rozejmu. Pomysł wysłania na Ukrainę zachodnich wojsk pokojowych forsują Francja i Wielka Brytania, zgłosiły się również Czechy, jednak Rosja zdecydowanie takie propozycje odrzuciła, stwierdzając, że nie zgodzi się na żadnych żołnierzy z Zachodu na Ukrainie. Ostatnie nieoficjalne doniesienia "Welt am Sonntag" mówiły o tym, że wojska pokojowe mogłyby uformować Chiny, a Pekin jest zainteresowany wysłaniem na Ukrainę swoich żołnierzy w takim charakterze i próbuje już toczyć na ten temat rozmowy w Europie.

NEW: White house aims for Russia-Ukraine truce agreement by April 20.Source: Bloomberg pic.twitter.com/rMrWn52kZc— Clash Report (@clashreport) March 23, 2025

