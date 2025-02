Trump powiedział, czego chce Putin. Trudno w to uwierzyć

Donald Trump: Władimir Putin "chce, aby ludzie przestali umierać". Liczba ofiar wojny wynosi około 150 tysięcy

Świat nadal czeka na efekty negocjacji Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie wojny na Ukrainie. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że do osobistego spotkania amerykańskiego i rosyjskiego prezydenta może dojść w najbliższych tygodniach, a lutym lub w marcu. Co uzyska Putin od Trumpa i czy będzie to z wielką niekorzyścią dla Ukrainy i dla nas? Czego chce Putin w tych negocjacjach? Nowe słowa amerykańskiego prezydenta na ten temat mogą zaskoczyć. Według "The New York Post" Donald Trump powiedział w ostatni piątek, 7 lutego na pokładzie Air Force One, powiedział, że Władimir Putin "chce, aby ludzie przestali umierać". Nawiązał w ten sposób do tego, że kontakt między stroną amerykańską a rosyjską został już nawiązany i rozmowy trwają. Potwierdza to także Kreml. "Komunikacja ta odbywa się różnymi kanałami. (...) Osobiście mogę czegoś nie wiedzieć, być nieświadomym czegoś. Dlatego w tym przypadku nie mogę tego potwierdzić ani temu zaprzeczyć" - oświadczył rzecznik Putina, Dmitrij Pieskow. Tymczasem liczba ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę nadal rośnie. Jak podawały pod koniec stycznia 2025 roku BBC i serwis Mediazona, 90 tys. rosyjskich żołnierzy zginęło od początku inwazji w lutym 2022 roku. Jeśli chodzi o drugą stronę konfliktu, prezydent Ukrainy w rozmowie z brytyjskim dziennikarzem Piersem Morganem powiedział niedawno, że można mówić o 45 tys. ofiar w szeregach wojsk Ukrainy. Według ONZ Od początku wojny zginęło 12456 cywilów, w tym 669 dzieci.

Nieoficjalne doniesienia mówią o 20 kwietnia jako możliwej dacie zakończenia wojny na Ukrainie

Donald Trump może spotkać się osobiście z Władimirem Putinem w lutym lub w marcu - podała niedawno agencja Reutera, powołując się na cytowaną przez rosyjskie media wypowiedź Leonida Słuckiego, szefa komisji spraw zagranicznych Dumy Państwowej. Według niego przygotowania do negocjacji rosyjsko-amerykańskich w sprawie wojny na Ukrainy są na "zaawansowanym etapie". Przywódcy spotkają się na neutralnym gruncie, m.in. dlatego, że wystawiono nakaz aresztowania Putina i nie może on pojawiać się w wielu państwach świata. Finalne negocjacje Trumpa z Putinem mogą odbyć się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub Arabii Saudyjskiej. Z kolei ukraiński portal Strana opublikował coś, co według jego dziennikarzy jest planem Donalda Trumpa na zakończenie wojny na Ukrainie. Jako datę ogłoszenia przerwania ognia i zakończenia wojny na Ukrainie podaje się 20 kwietnia, czyli Wielkanoc. Do 9 maja mają zostać ogłoszone światu warunki wynegocjowane przez Rosję i USA. Ukraina zgodnie z tym planem miałaby uznać rosyjską władzę na zajętych dotychczas terenach i opuścić rosyjski obwód kurski. Ma powstać strefa zdemilitaryzowana pilnowana przez europejskich żołnierzy, w tym brytyjskich. Unia Europejska ma brać udział w odbudowie Ukrainy, wykładając na ten cel nawet 486 miliardów dolarów. Jednocześnie Donald Trump zamierza kontynuować wspieranie ukraińskiej armii. Ukraina ma też zacząć przygotowania do wstąpienia do Unii Europejskiej, co zostało podobno zaplanowane na 2030 rok. Donald Trump może spotkać się osobiście z Władimirem Putinem w lutym lub w marcu. Przygotowania na "zaawansowanym etapie"

