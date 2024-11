Kreml rozważa użycie broni nuklearnej? Plotki mówią o możliwych celach

General SVR: Jedna z frakcji na Kremlu chce użycia broni jądrowej, druga chce zakończenia wojny. "Jastrzębie" wyznaczyły cele ewentualnego ataku

Joe Biden niespełna dwa tygodnie temu zgodził się na to, by Ukraina używała amerykańskich pocisków dalekiego zasięgu do ataków przeprowadzanych w głębi Rosji. Wcześniej Władimir Putin mówił, że podjęcie takiej decyzji oznaczałoby, iż NATO jest w stanie wojny z Rosją. Na decyzję Bidena Putin zareagował podpisaniem nowelizacji doktryny nuklearnej Rosji, dając sobie prawo do użycia broni jądrowej nawet w przypadku konwencjonalnego, a nie jądrowego ataku na Federację Rosyjską. Co jeszcze zrobi Putin? O sprawie oczywiście napisał także tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb. Najpierw pisali, że na Kremlu nie rozważa się opcji nuklearnej, potem, że już się to zmieniło? Co piszą teraz? Podobno za użyciem broni jądrowej opowiada się grupa "jastrzębi", czyli szczególnie bojowo nastawionych kremlowskich urzędników, jednak przeważa opcja pokojowa, prąca do negocjacji z prezydentem elektem Donaldem Trumpem i zakończenia wojny.

"Przedstawiciele „jastrzębi” proponują uderzenie w ośrodki decyzyjne w Kijowie lub mosty na Dnieprze Oresznikiem"

"Biuro Polityczne jest tradycyjnie podzielone w kwestii dalszej eskalacji. Wczoraj podczas konsultacji przedstawicieli dwóch głównych frakcji Kremla poruszono kwestię, jak zmusić „zachodnich partnerów” do cofnięcia zgody Ukrainy na przeprowadzenie ataków rakietowych na terytorium Rosji" - pisze General SVR. "Przedstawiciele „jastrzębi” proponują uderzenie w ośrodki decyzyjne w Kijowie lub mosty na Dnieprze Oresznikiem, wspominając ponownie o możliwości użycia taktycznej broni jądrowej" - dodaje. A zatem według tego źródła (o niepotwierdzonej wiarygodności) jeśli Rosjanie użyją taktycznej broni jądrowej, to na Ukrainie. Ale i to jest mało prawdopodobne. "Przedstawiciele drugiej frakcji są znacznie bardziej pokojowi i kategorycznie przeciwni takiej eskalacji, uważając ją za bezpośrednie zagrożenie dla istnienia obecnego reżimu w Rosji. Proponują rozpoczęcie negocjacji, im szybciej, tym lepiej" - piszą autorzy tajemniczego profilu i dodają, że kontakty z przedstawicielami Trumpa zostały wznowione, jednak nadal brak wiążącego i jednoznacznego porozumienia w sprawie wojny.

Sonda Czy Rosja użyje broni nuklearnej? Tak Nie Nie mam zdania

Dear subscribers and guests of the channel! Demonstrable tests of the “newest model of Russian armament”, called no other than “#Oreshnik”, did not help. Ukraine continues its strikes with #ATACMS missiles on Russian territory, and apparently, it is not going to stop. The West… https://t.co/dkGT6bnZMN— generalsvr_en (@generalsvr_en) November 26, 2024

Quizowy wąż! Sprawdź, poziom swojej wiedzy ogólnej Pytanie 1 z 8 Jaki miał przydomek król Kazimierz, który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”? Wielki Chrobry August Następne pytanie