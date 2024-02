Wstrząsające doniesienia ze Stanów Zjednoczonych. W niedzielę rano do dawnej hali sportowej w Houston, przerobionej na kościół wkroczyła ubrana w długi trencz kobieta. Towarzyszył jej mały chłopiec. Akurat trwała przerwa między modłami a kazaniem niezwykle popularnego w Stanach kaznodziei telewizyjnego, Joela Osteena. Nagle 30-latka wyciągnęła spod płaszcza karabin i otworzyła ogień. Na miejscu, w którym może się zmieścić nawet ponad 16 tysięcy osób, natychmiast wybuchła panika. Ludzie w popłochu próbowali wydostać się na zewnątrz. Po krótkiej wymianie ognia kobieta została zastrzelona przez dwóch policjantów będących po służbie.

Masakra w kościele. Ranny 5-latek

Jak przekazał niedługo później szef policji w Houston, Troy Finner, najbardziej ucierpiał 5-latek, który towarzyszył napastniczce. Chłopczyk został postrzelony i w stanie krytycznym przetransportowany do szpitala, gdzie walczy o życie. Finner przyznał, że na razie nie jest jasne, czy maluch został trafiony przez kobietę, czy przez któregoś z funkcjonariuszy. Oprócz chłopca ranny został także jeszcze 57-letni mężczyzna. Wciąż nie przekazano, jaki związek z napastniczką miał 5-latek. Nie wiadomo także, jakie motywy kierowały kobietą. Finner podkreślił, że "szybkie unieszkodliwienie kobiety zapobiegło znacznie większej licznie ofiar". Jak podaje CNN, kobieta groziła również, że "ma bombę", ale śledczy przeszukali jej pojazd i plecak, który miała na sobie, i nie znalazły żadnych materiałów wybuchowych.

Strzelanina w USA. Te nabożeństwa oglądają miliony

Kazania i nabożeństwa odprawiane przez 60-letniego Osteena są transmitowane na żywo przez staje telewizyjne i oglądane przez miliony widzów w USA. Lakewood Church to stworzony w dawnej hali sportowej megakościół położony około 10 km od centrum Houston. W przemówieniu podczas konferencji prasowej pastor Osteen powiedział, że do strzelaniny doszło pomiędzy nabożeństwami i prawdopodobnie tylko dzięki temu ofiar nie jest więcej. "Mogę sobie tylko wyobrazić co by się stało, gdyby wydarzyło się to podczas nabożeństwa o godzinie 11.

BREAKING: Police Chief Troy Finner Provides Details on Lakewood Church Shooting in Houston, Texas: Female Shooter Deceased, 5-Year-Old Child Critical, 57-Year-Old Man Injured. WATCHpic.twitter.com/WJe3ANRlGM— Simon Ateba (@simonateba) February 12, 2024