Książę Harry przestanie być księciem?! Wraz z Meghan Markle zostali wezwani do oddania tytułu

Książę Harry i Meghan Markle oddadzą tytuły księcia i księżnej? Zostali wezwani do uczynienia tego z własnej woli!

Książę Harry i Meghan Markle powiedzieli publicznie wiele nieprzyjemnych rzeczy o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Zaczęli od oskarżeń o rasizm, a potem napięcie tylko rosło. Harry ujawnił między innymi, jak wraz z Williamem błagali Karola, by nie żenił się z Camillą oraz opowiedział o bójce z bratem, podczas której William miał rzucić nim o ziemię. Mimo lawiny krytyki Harry nie zraża się niczym i kontynuuje podróż po mediach. Ostatnio w wywiadzie udzielonym dr Gaborowi Mate zasugerował wyraźnie, że rodzina królewska jest "skomplikowana i dysfunkcyjna" oraz że czuje się od niej coraz bardziej daleki. Wychwalał też marihuanę i psychodeliki jako lekarstwa na problemy z psychiką. Po ostatnich rewelacjach księcia nasiliły się wezwania do tego, by wraz z Meghan Markle oddali swoje książęce tytuły!

"To interesujące, jak Harry i Meghan kontynuują używanie swoich książęcych tytułów mimo skarg"

"To interesujące, jak Harry i Meghan kontynuują używanie swoich książęcych tytułów mimo skarg, że życie w rodzinie królewskiej było dla nich ciężarem. Jeśli tak było, to powinien przestać reklamować się tymi powiązaniami, co robi poprzez używanie tytułów księcia i księżnej" - grzmi amerykańska dziennikarka Kinsey Lea Schofield w swoim podcaście, co cytuje "Daily Star". Póki co jednak nic nie słychać o tym, by uciekinierzy z rodziny królewskiej zamierzali rezygnować z przedstawiania się jako "książę Harry" czy "księżna Sussexu".

Sonda Czy uważasz, że książę Harry się kompromituje? Tak Nie Nie mam zdania

'It's a win-win situation for both, King Charles is not humiliated by the lack of his son being there and Harry can run off and monetize off his relationship with his family.'Kinsey Schofield on how likely Prince Harry and Meghan are to accept the invitation to the Coronation. pic.twitter.com/IA84VJHdAd— GB News (@GBNEWS) March 6, 2023

Czy ten władca był królem Polski? Przy 7 pytaniu przetrzesz oczy ze zdumienia! Pytanie 1 z 10 Czy Mieszko I był królem Polski? Tak Nie Dalej