Książę Harry w Wielkiej Brytanii! Pogodził się z rodziną?!

Książę Harry wrócił do Wielkiej Brytanii bez Meghan Markle. Rozmawiał z królem przez niemal godzinę

Czyżby zbliżała się kolejna rewolucja w życiu brytyjskiej rodziny królewskiej? Potwierdziły się plotki o tym, że książę Harry stara się pogodzić z królem Karolem III. Pałacowy uciekinier przyleciał do Wielkiej Brytanii bez Meghan Markle i dzieci, by porozmawiać z ojcem w cztery oczy. Harry zjawił się w Clarence House, siedzibie króla Karola, o 17:20, towarzyszyli mu amerykańscy ochroniarze. Opuścił rezydencję 54 minuty później, w milczeniu, udając się prosto na opóźnione przez korki spotkanie z partnerami i politykami wspierającymi Invictus Games. Pałac Buckingham potwierdził, że odbyło się „prywatne spotkanie przy herbacie” ojca z synem, ale zastrzegł, że żadne szczegóły rozmowy nie zostaną ujawnione. To samo oświadczenie powtórzył rzecznik Harry’ego. Sam książę, pytany później o stan zdrowia monarchy, odparł jedynie: „Tak, on ma się świetnie, dziękuję”.

Książę William i księżna Kate nie zamierzają bratać się z Harrym

Nigdzie nie było za to widać księcia Williama ani księżnej Kate. Medialne doniesienia zgodnie od dawna mówią o tym, że o ile pogodzenie się Harry'ego z ojcem nie jest wykluczone, to brat i bratowa nie są w stanie wybaczyć mu toczonej publicznie batalii z rodziną. "Daily Beast" pisał niedawno, że nie wszyscy royalsi popierają "szczyt pokojowy", a wśród przeciwników pojednania jest właśnie książę Walii. „William jest lojalny. Szanuje pozycję swojego ojca i jego prawo do podejmowania własnych decyzji, nie będzie robił zamieszania, jeśli do tego dojdzie. Uważa jednak, że spotkanie z Harrym to koszmarny, koszmarny pomysł” – powiedział przyjaciel księcia Walii w rozmowie z "Daily Beast". Wygląda na to, że gdy William zostanie królem, dla Harry'ego i jego żony nie będzie już absolutnie żadnego miejsca w rodzinie królewskiej.

Prince Harry and King Charles reunited at Clarence House in London after years of estrangement. The Duke spent 55 private minutes with his father during his rare UK trip for the WellChild Awards. No meeting with Prince William took place. #PrinceHarry #KingCharles pic.twitter.com/e1Q8XyRRXv— BPI News (@BPINewsOrg) September 10, 2025

