Dlaczego Księżnej Kate nie było na pogrzebie papieża? Książę William samotny

Księżna Kate była nieobecna na pogrzebie papieża Franciszka. Dlaczego książę William przyjechał sam?

Pogrzeb papieża Franciszka zgromadził wielu światowych przywódców. Byli prezydenci i premierzy, a także koronowane głowy. Przyjechali choćby król Hiszpanii Felipe z żoną Letizią, był też książę Monako Albert z żoną Charlene, przybył książę William. Ale nigdzie nie było widać księżnej Kate! Dlaczego następca brytyjskiego tronu był bez pary i samotnie pożegnał papieża Franciszka? Już wszystko jasne. "New York Post" ustaliło, że nieobecność Kate wcale nie musi być uznawana ani za zły znak, ani za żaden skandal. Po prostu protokół obowiązujący członków brytyjskiej rodziny królewskiej nie nakazuje małżonce następcy tronu bywania na pogrzebach. Jest to jednak obowiązkiem Williama, jako że panujący monarcha nie bywa na uroczystościach pogrzebowych. Kate nie jest objęta takim protokolarnym zakazem, jednak nie skorzystała z możliwości przyjazdu, tylko z opcji pozostania w Wielkiej Brytanii. Może mieć to związek z tym, że zakończyła leczenie nowotworowe dopiero we wrześniu ubiegłego roku i nie chce jeszcze ryzykować zbyt częstego przebywania w dużych skupiskach ludzkich.

Papież Franciszek nie żyje. Zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia

Papież Franciszek nie żyje - te tragiczne doniesienia obiegły świat w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia. Ojciec Święty odszedł rano, choć jeszcze poprzedniego dnia błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Jak ujawnił Watykan, przyczyną śmierci Ojca Świętego były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Papież został pochowany 26 kwietnia, w sobotę, konklawe odbędzie się między 5 a 10 maja. Udział w pogrzebie wzięło niemal 170 delegacji, przybyli m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron.

Why Kate Middleton did not join Prince William at Pope Francis’ funeral https://t.co/dXIJzHkbpL pic.twitter.com/rF9YRJZPeQ— Page Six (@PageSix) April 26, 2025

