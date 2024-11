Księżna Kate znów zniknęła. "Zawsze się tam pojawiała"

Nowe zniknięcie księżnej Kate? Żona księcia Williama wywołała niepokój Brytyjczyków, pierwszy raz nie pojawiła się na przyjęciu Korpusu Dyplomatycznego

Księżna Kate od wiosny znów pokazuje się publicznie po wygranej walce z rakiem. Zazwyczaj wydawała się pełna radości i coraz bardziej zdrowa. Ogłosiła też niedawno, że zakończyła już prewencyjną chemioterapię. Niedawno wygląd księżnej zaniepokoił brytyjskich poddanych. Żona księcia Williama wydawała się zmęczona i bardzo smutna, wręcz walcząca o to, by nie rozpłakać się na oczach całego świata, gdy pojawiła się cała w czerni na balkonie podczas obchodów Remembrance Day, który upamiętnia żołnierzy poległych podczas I wojny światowej i podpisanie rozejmu. A teraz... znów zniknęła! Oby nie na długo. Chociaż w ostatnich miesiącach Kate wracała szybko do zdrowia i pojawiała się publicznie, to nie przyszła na ważne, doroczne przyjęcie Korpusu Dyplomatycznego w Pałacu Buckingham, choć co roku to robiła. Na uroczystościach pojawili się za to król Karol III i królowa Camilla oraz książę William. Światowe media zauważają tajemniczą nieobecność Kate i wyrażają z tego powodu niepokój.

Księżna Kate zniknęła na pół roku, wywołując falę plotek. Rodzina królewska podała, że żona księcia Williama walczy z ciężką chorobą

Księżna Kate od Bożego Narodzenia 2023 roku przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W międzyczasie podano, że przeszła "operację brzucha". W marcu Kate ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! Internauci spekulowali m.in., że Kate rozstała się z Williamem, że nie żyje, jest w śpiączce, siedzi w bunkrze przeciwatomowym, wyjechała do USA... Sytuacji nie polepszały rzeczywiście dziwne zdjęcia, które rodzina królewska publikowała w mediach społecznościowych. Czołowe agencje wycofały jedno z nich, mówiąc wprost, że było fotomontażem. Kate pokazano też na filmie kręcony z ukrycia u boku Williama podczas zakupów. To sobowtór, a nie księżna - głosiły wówczas internetowe teorie. Przełom nastąpił 15 czerwca, kiedy niespodziewanie księżna Kate pokazała się publicznie i to razem z całą trójką swoich dzieci. Podczas parady Trooping the Colour wyglądała olśniewająco. Potem widzieliśmy ją jeszcze wiele razy, Kate ogłosiła też, za zakończyła prewencyjną chemioterapię.

