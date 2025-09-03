Ławrow powiedział, czego chce Rosja. "Nowy system"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-09-03 8:55

Czego od Ukrainy i reszty świata żąda Rosja? Mówił o tym Siergiej Ławrow w wywiadzie dla indonezyjskiego pisma Kompas. "Musi być także stworzony nowy system gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji i Ukrainy jako integralny element kontynentalnej architektury równego i niepodzielnego bezpieczeństwa w Eurazji" - powiedział między innymi rosyjski minister spraw zagranicznych.

Siergiej Ławrow, Wołodymyr Zełenski

i

Autor: Associated Press

Siergiej Ławrow dla "Kompasu": Musi zostać stworzony "nowy system gwarancji bezpieczeństwa"

Minister spraw zagranicznych Rosji powiedział, że Moskwa będzie kontynuować negocjacje z Ukrainą, ale ma swoje warunki zawarcia pokoju. Siergiej Ławrow mówił o tym w najnowszym wywiadzie udzielonym indonezyjskiemu pismu "Kompas". Rozmowę opublikowało w internecie także rosyjskie MSZ. „Aby pokój był trwały, nowe realia terytorialne muszą zostać uznane i sformalizowane, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego” – stwierdził Ławrow. Dodał również, że niezbędne jest stworzenie „nowego systemu gwarancji bezpieczeństwa” dla Rosji i Ukrainy, który miałby stać się częścią szerszej architektury bezpieczeństwa w Eurazji.

ZOBACZ TEŻ: Trump mówił o Putinie i wojnie. "Zrobimy coś"

Bez Ukrainy w NATO, z formalnym uznaniem nowych granic - to warunki Rosji, na które nie godzi się Ukraina

Rosja od początku wojny podkreśla, że nie zgodzi się na członkostwo Ukrainy w NATO. Ławrow powtórzył, że według Moskwy Ukraina powinna przyjąć status państwa neutralnego, niezaangażowanego i wolnego od broni nuklearnej. Agencja Reutera przypomina, że w wyniku pełnej inwazji rozpoczętej w lutym 2022 roku oraz toczących się od tego czasu walk Rosja kontroluje obecnie około 20 procent terytorium Ukrainy, w tym znaczną część wschodnich i południowych regionów kraju. Szef rosyjskiej dyplomacji zapewnił, że kontakty między delegacjami obu państw są podtrzymywane. „Spodziewamy się, że rozmowy będą kontynuowane” – podkreślił. Ukraina konsekwentnie odrzuca rosyjskie żądania dotyczące ograniczeń w polityce zagranicznej i obronnej. Kijów stoi na stanowisku, że Rosja nie ma prawa decydować o przynależności Ukrainy do jakichkolwiek sojuszy. Warunki stawiane przez Moskwę dotyczące uznania okupowanych terenów Ukrainy za część Rosji także pozostają nie do zaakceptowania dla strony ukraińskiej.

Super Express Google News
Sonda
Czy uważasz, że wojna na Ukrainie zakończy się w tym roku?
QUIZ. Nowy test z geografii! Pytania o granice, miasta i nie tylko
Pytanie 1 z 10
Z jakimi krajami bałtyckimi graniczy Białoruś?
Kiedy skończy się wojna? Co wiemy po szycie na Alasce | Otoka-Frackiewicz i prof. Wielomski
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

INDONEZJA
WOJNA NA UKRAINIE
SIERGIEJ ŁAWROW