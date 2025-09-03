Siergiej Ławrow dla "Kompasu": Musi zostać stworzony "nowy system gwarancji bezpieczeństwa"
Minister spraw zagranicznych Rosji powiedział, że Moskwa będzie kontynuować negocjacje z Ukrainą, ale ma swoje warunki zawarcia pokoju. Siergiej Ławrow mówił o tym w najnowszym wywiadzie udzielonym indonezyjskiemu pismu "Kompas". Rozmowę opublikowało w internecie także rosyjskie MSZ. „Aby pokój był trwały, nowe realia terytorialne muszą zostać uznane i sformalizowane, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego” – stwierdził Ławrow. Dodał również, że niezbędne jest stworzenie „nowego systemu gwarancji bezpieczeństwa” dla Rosji i Ukrainy, który miałby stać się częścią szerszej architektury bezpieczeństwa w Eurazji.
Bez Ukrainy w NATO, z formalnym uznaniem nowych granic - to warunki Rosji, na które nie godzi się Ukraina
Rosja od początku wojny podkreśla, że nie zgodzi się na członkostwo Ukrainy w NATO. Ławrow powtórzył, że według Moskwy Ukraina powinna przyjąć status państwa neutralnego, niezaangażowanego i wolnego od broni nuklearnej. Agencja Reutera przypomina, że w wyniku pełnej inwazji rozpoczętej w lutym 2022 roku oraz toczących się od tego czasu walk Rosja kontroluje obecnie około 20 procent terytorium Ukrainy, w tym znaczną część wschodnich i południowych regionów kraju. Szef rosyjskiej dyplomacji zapewnił, że kontakty między delegacjami obu państw są podtrzymywane. „Spodziewamy się, że rozmowy będą kontynuowane” – podkreślił. Ukraina konsekwentnie odrzuca rosyjskie żądania dotyczące ograniczeń w polityce zagranicznej i obronnej. Kijów stoi na stanowisku, że Rosja nie ma prawa decydować o przynależności Ukrainy do jakichkolwiek sojuszy. Warunki stawiane przez Moskwę dotyczące uznania okupowanych terenów Ukrainy za część Rosji także pozostają nie do zaakceptowania dla strony ukraińskiej.