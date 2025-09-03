Ławrow powiedział, czego chce Rosja. "Nowy system"

Siergiej Ławrow dla "Kompasu": Musi zostać stworzony "nowy system gwarancji bezpieczeństwa"

Minister spraw zagranicznych Rosji powiedział, że Moskwa będzie kontynuować negocjacje z Ukrainą, ale ma swoje warunki zawarcia pokoju. Siergiej Ławrow mówił o tym w najnowszym wywiadzie udzielonym indonezyjskiemu pismu "Kompas". Rozmowę opublikowało w internecie także rosyjskie MSZ. „Aby pokój był trwały, nowe realia terytorialne muszą zostać uznane i sformalizowane, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego” – stwierdził Ławrow. Dodał również, że niezbędne jest stworzenie „nowego systemu gwarancji bezpieczeństwa” dla Rosji i Ukrainy, który miałby stać się częścią szerszej architektury bezpieczeństwa w Eurazji.

ZOBACZ TEŻ: Trump mówił o Putinie i wojnie. "Zrobimy coś"

Bez Ukrainy w NATO, z formalnym uznaniem nowych granic - to warunki Rosji, na które nie godzi się Ukraina

Rosja od początku wojny podkreśla, że nie zgodzi się na członkostwo Ukrainy w NATO. Ławrow powtórzył, że według Moskwy Ukraina powinna przyjąć status państwa neutralnego, niezaangażowanego i wolnego od broni nuklearnej. Agencja Reutera przypomina, że w wyniku pełnej inwazji rozpoczętej w lutym 2022 roku oraz toczących się od tego czasu walk Rosja kontroluje obecnie około 20 procent terytorium Ukrainy, w tym znaczną część wschodnich i południowych regionów kraju. Szef rosyjskiej dyplomacji zapewnił, że kontakty między delegacjami obu państw są podtrzymywane. „Spodziewamy się, że rozmowy będą kontynuowane” – podkreślił. Ukraina konsekwentnie odrzuca rosyjskie żądania dotyczące ograniczeń w polityce zagranicznej i obronnej. Kijów stoi na stanowisku, że Rosja nie ma prawa decydować o przynależności Ukrainy do jakichkolwiek sojuszy. Warunki stawiane przez Moskwę dotyczące uznania okupowanych terenów Ukrainy za część Rosji także pozostają nie do zaakceptowania dla strony ukraińskiej.

Sonda Czy uważasz, że wojna na Ukrainie zakończy się w tym roku? Tak Nie Nie mam zdania

📰 Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov’s interview with Indonesian newspaper Kompas (September 3, 2025)Read in full in English: https://t.co/uvhzk7B5uB❓ Question: What practical and distinct steps are being taken or will be taken to promote bilateral relations following… pic.twitter.com/WN5iE1xuOj— Russian Embassy, NZ (@rusembnz) September 3, 2025

QUIZ. Nowy test z geografii! Pytania o granice, miasta i nie tylko Pytanie 1 z 10 Z jakimi krajami bałtyckimi graniczy Białoruś? Z Litwą, Łotwą i Estonią Z Litwą, Łotwą Z Łotwą i Estonią Następne pytanie