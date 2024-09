Legendarny muzyk uratował kobietę! Akurat nagrywał teledysk, gdy stało się TO!

Jon Bon Jovi kilka dni temu wraz z liczną ekipą nagrywał na słynnej kładce dla pieszych im. Johna Seigenthalera w Nashville w stanie Tennessee zdjęcia do teledysku do swojej najnowszej piosenki "People's House". W pewnym momencie zauważył, że po drugiej stronie balustrady, tuż przy krawędzi mostu, stoi kobieta. Na nagraniu opublikowanym przez Metropolitan Nashville Police Departament widać, jak muzyk spokojnie do niej podchodzi i trzymając się w pewnej odległości zaczyna z nią rozmawiać. Po chwili podchodzi do nich również obecna na miejscu kobieta [nie podano, kim była - przyp. red.].

Jon Bon Jovi uratował kobietę. "Podszedł, zaczął rozmawiać"

"Nie jest jasne, co zostało powiedziane, ale piosenkarz i druga osoba najwyraźniej przekonali kobietę, aby wróciła na bezpieczną część kładki. Na nagraniu widać, jak para pomaga kobiecie przejść przez barierkę, po czym dalej z nią rozmawia. Po chwili cała trójka się oddala" - czytamy w serwisie "Page Six". Portal powołuje się na informacje od anonimowego źródła, bliskiego muzykowi, i podaje, że Bon Jovi ma bogate doświadczenie w kontaktach z osobami w kryzysie, ponieważ od lat prowadzi fundację Jon Bon Jovi Soul Foundation. "Celem organizacji jest rozpoznanie i maksymalizacja potencjału ludzkiego osób dotkniętych głodem, ubóstwem i bezdomnością poprzez oferowanie pomocy w tworzeniu programów zapewniających żywność i niedrogie mieszkania, przy jednoczesnym wspieraniu usług socjalnych i programów szkoleń zawodowych" - można przeczytać na stronie internetowej organizacji.

Policjanci dziękują Jonowi Bon Jovi. "Potrzeba nas wszystkich"

Rockman nie ma zamiaru komentować całej sytuacji ze względu na dobro kobiety. Zrobiła to jednak lokalna policja, udostępniając na swoim oficjalnym koncie na Facebooku nagranie całej sytuacji i podziękowanie dla artysty. "Wielkie słowa uznania dla Jona Bon Jovi i jego zespołu za pomoc kobiecie w Nashville na moście pieszym Seigenthaler we wtorek wieczorem. Bon Jovi pomógł ją przekonać, by zeszła z gzymsu nad rzeką Cumberland w bezpieczne miejsce. ❤ Potrzeba nas wszystkich, aby pomóc sobie nawzajem zadbać o bezpieczeństwo" - podpisano: naczelnik departamentu policji, John Drake.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.