Liberec. Piorun poraził grupę osób chowających się pod drzewem

Piorun uderzył w drzewo w Libercu i poraził znajdujące się pod nim 18 osób. Do wypadku doszło w niedzielę, 2 czerwca, w godzinach popołudniowych, gdy na parkiem zamkowym we Vratislavicach przechodziła burza. Grupa osób postanowiła się na swoje nieszczęście schronić pod jednym z drzew, co przypłaciły obrażeniami ciała. Jak informuje czeska policja, do trzech szpitali trafiło łącznie 18 poszkodowanych osób, a działania służb na miejscu zdarzenia zakończyły się o godz. 17.45. Nie wiadomo, jaki jest stan zdrowia rannych.

Według informacji RMF FM w gronie poszkodowanych znajduje się pięcioro dzieci.