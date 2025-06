Losowanie WTA Bad Homburg RELACJA NA ŻYWO. Z kim gra Iga Świątek? DRABINKA już dzisiaj!

Na żywo Losowanie WTA Bad Homburg 2025 Witamy w naszej relacji na żywo z losowania drabinki turnieju WTA w Bad Homburg. Początek o godz. 17.

Iga Świątek po treningach na Majorce zaczyna walkę w turnieju WTA w Bad Homburg. To zawody rangi WTA 500, a w tym roku obsada ma być bardzo silna. Poza Igą Świątek zagrają w nich takie gwiazdy jak Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Mirra Andriejewa, Emma Navarro czy Paula Badosa. Dziką kartę dostały też Naomi Osaka i Marketa Vondrousova. Położony tuż obok Frankfurtu nad Menem Bad Homburg to małe miasto znajdujące się obok dużych kompleksów parkowo-leśnych. Iga Świątek grała już tam dwa lata temu i bardzo zachwalała kameralną atmosferę oraz świetne warunki do spokojnych treningów na trawie. Doszła wtedy do półfinału, ale przed kolejnym meczem wycofała się z powodu złego samopoczucia.

Dyrektorką turnieju WTA w Bad Homburg została niedawno Andżelika Kerber. Kilka dni temu Angie znów urodziła dziecko, więc pewnie większość dyrektorskich obowiązków wykonywać będzie Aljoscha Thron, jej menedżer. Polskim fanom tenisa Andżeliki Kerber przedstawiać jej nie trzeba. - Gram dla Niemiec, ale moje serce jest też w Polsce - mówiła "Super Expressowi" Angie Kerber, gdy odwiedziliśmy ją w Puszczykowie pod Poznaniem, gdzie jest zameldowana i spędzała dużo czasu w wybudowanym przez jej dziadka ośrodku treningowym. Bliska przyjaciółka Agnieszki Radwańskiej wygrała trzy turnieje Wielkiego Szlema (Australian Open 2016, US Open 2016 i Wimbledon 2018) i przez 34 tygodnie prowadziła w rankingu WTA. Karierę zakończyła w igrzyskach Paryż 2024.

Iga Świątek i Andżelika Kerber dobrze się znają i darzą się sympatią. W 2018 r. razem wygrały Wimbledon - Angie seniorski a Iga juniorski. Trenerem Kerber był wówczas... Wim Fissette, obecnie szkoleniowiec Igi Świątek. Polka ma nadzieję, że Belg nauczy ją wreszcie grać na trawie, na której w seniorskim tourze nie odnosiła sukcesów. Zresztą sam Fissette, zaczynając współpracę z Polką, deklarował, że jej dobra gra na tej wymagającej nawierzchni i sukces na Wimbledonie będą jego ważnymi celami. - Iga ma potencjał, aby grać świetnie na każdej nawierzchni, w tym na trawie - mówił belgijski trener.

