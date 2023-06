i Autor: Shutterstock Dziecko za burtą Stena Line. Trwa resuscytacja

Matka wyskoczyła z promu do Bałtyku, by ratować swoje dziecko! Jest nagranie

To zdarzenie wstrząsnęło Polską oraz Szwecją! W czwartek, 29 czerwca z promu Stena Spirit wypadło 7-letnie dziecko, a za nim do morza wyskoczyła 36-letnia matka. Kobieta ani chwili się nie wahała, by ratować swoje dziecko. Dzięki błyskawicznej akcji ratunkowej, dwie osoby udało się wyciągnąć z Bałtyku i przetransportować do szpitala.