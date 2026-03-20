Matka z piątką dzieci spłonęła w kontenerze przy znanym kurorcie! Była w ciąży

Wstrząsająca tragedia w Turcji: kobieta w siódmym miesiącu ciąży i pięcioro jej dzieci zginęło w pożarze kontenerów mieszkalnych.

Ofiary to syryjska rodzina pracowników rolnych, a mąż kobiety walczy o życie; rannych zostało również kilka innych osób.

Wstępne ustalenia sugerują, że przyczyną pożaru mógł być grill pozostawiony bez nadzoru, a trzy osoby zostały zatrzymane.

Niewyobrażalna tragedia! Kobieta w ciąży i jej pięcioro dzieci zginęli w pożarze w rejonie kurortu Antalya. Takie informacje przekazała w piątek, 20 marca, agencja AFP. Ogień ogarnął kontenery, w których zakwaterowani byli pracownicy rolni, pracujący w szklarniach w miejscowości Kepez - podał gubernator prowincji Hulusi Sahin.

"Ogień objął trzy kontenery. Straciliśmy matkę i jej pięcioro dzieci w wieku od czterech do dziewięciu lat. Ranne zostały jeszcze cztery inne osoby z tej samej rodziny, w tym jedna poważnie, a także właściciel szklarni" - powiedział gubernator. Od razu rozpoczęło się śledztwo, mające wyjaśnić przyczyny tego strasznego pożaru. Jak na razie do sprawy zatrzymano trzy osoby.

Agencja informacyjna DHA podała, że ​​kobieta miała zaledwie 27 lat i była w siódmym miesiącu ciąży, a jej mąż walczy o życie po pożarze. Kobieta i jej rodzina pochodzili z Syrii. DHA podaje również, że "choć przyczyna pożaru nie została na razie ustalona, ​​Sahin powiedział, że wyglądało na to, że ktoś grillował na palniku znajdującym się na zewnątrz kontenerów". "Wygląda na to, że poszli spać, nie gasząc ognia. Ale na razie nie możemy definitywnie stwierdzić, dlaczego doszło do pożaru".