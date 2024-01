Meghan Markle ujawni w książce nowe skandale! "Opowie o życiu w rodzinie królewskiej"

Co na to Camilla?!

Meghan Markle też wyda sensacyjną autobiografię? Żona pozazdrościła księciu Harry'emu sensacji wokół książki "Ten drugi"

Wydana dokładnie rok temu autobiografia księcia Harry'ego "Ten drugi" narobiła wiele szumu. Książę opisał tam swoje życie z takimi szczegółami, których wielu nie chciało znać. Nie podarował czytelnikom opisu walki z własnym odmrożonym penisem na ślubie księcia Williama i księżnej Kate ani opisu utraty dziewictwa z koleżanką, która "potraktowała go jak młodego ogiera". Na Harry'ego spadła po tym wszystkim lawina krytyki. Ale jak głoszą nowe plotki rozpowszechniane przez brytyjski Express czy Daily Mail, mimo wszystko Meghan Markle pozazdrościła mężowi autobiografii "Ten drugi" i zamierza napisać oraz wydać coś podobnego. Pewien hollywoodzki agent tak powiedział The Mail on Sunday: „Szczerze mówiąc, zdziwiłbym się, gdyby Meghan nie opublikowała swojej własnej historii. Ile aktorek wychodzą za księcia? Jeśli ona ma ambicje polityczne, miałoby to jeszcze większy sens". Jak dodaje, książka Markle mogłaby opisywać jej życie w Hollywood, a także awantury w rodzinie królewskiej.

„To, co naprawdę irytuje Meghan, to fakt, że Fergie pojawia się w takich programach i przedstawia się jako księżna Yorku"

Podobno Meghan ma pewien związany z książkami żal do króla Karola III. Uważa, że to dyskryminacja! Wszystko przez byłą żonę księcia Andrzeja, Sarah Ferguson, która pisze powieści romansowe i promuje je jako "księżna Yorku" w wielu programach telewizyjnych. Tymczasem Meghan Markle i książę Harry nie mogą używać marki "Sussex Royal". „To, co naprawdę irytuje Meghan, to fakt, że Fergie pojawia się w takich programach jak „This Morning”, „Loose Women” i przedstawia się jako księżna Yorku, sprzedając książki i prawdopodobnie robiąc reklamę związaną z monarchią. Meghan i Harry najwyraźniej nie rozumieją, dlaczego dla niej obowiązują inne zasady" - powiedział na swoim kanale na Youtube komentator życia królewskiego Neil Sean.

I would argue that Meghan isn't necessarily wrong here, but I would lean towards restricting Sarah's use of her title as well. Again, this problem isn't going away.Meghan Markle 'riled' by member of Royal Family's TV appearances as royal feud deepenshttps://t.co/VStgbXRrDU— Royal News Network (@RNN_RoyalNews) January 1, 2024

