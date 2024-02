Minister obrony na intensywnej terapii. Co się dzieje?!

Minister obrony w szpitalu. Jest na intensywnej terapii

Przykre wieści ze Stanów Zjednoczonych. Jak w poniedziałek, 12 lutego, przekazało ministerstwo obrony, poprzedniej nocy szef resortu Lloyd Austin został przyjęty na oddział intensywnej terapii szpitala wojskowego w Waszyngtonie. Nieco wcześniej rzecznik prasowy Pentagonu, generał Pat Ryder, poinformował, że minister Austin, który został w niedzielę przewieziony do szpitala w związku z objawami "sugerującymi nagły problem z pęcherzem moczowym", przekazał obowiązki swojej zastępczyni Kathleen Hicks.

USA. Co dalej z ministrem obrony? Lloyd Austin choruje

W tej chwili - jak wynika z komunikatu ministerstwa - lekarze skupiają się na tym, by 70-letniemu ministrowi "zapewnić opiekę i ścisłe monitorowanie stanu zdrowia". Przed paroma miesiącami u Austina zdiagnozowano raka prostaty, co spowodowało konieczność hospitalizacji ministra w grudniu i styczniu oraz przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Austin był krytykowany za to, że nie poinformował o swojej sytuacji czołowych osobistości w administracji, w tym prezydenta Bidena. Minister przeprosił za to w wywiadzie telewizyjnym. "Obecnie nie jest jasne, jak długo minister Austin pozostanie w szpitalu" - podał w oficjalnym komunikacie szpital, w którym przebywa chory. Jednocześnie zapewniono, że "rokowania pacjenta związane z rakiem prostaty pozostają bardzo dobre".

W najbliższy wtorek Austin miał polecieć do Brukseli na spotkanie grupy kontaktowej ds. Ukrainy, a później wziąć udział w okresowym spotkaniu ministrów obrony krajów NATO.

US defence secretary Lloyd Austin has been admitted to hospital. But, he "is retaining the functions and duties of his office", says the PentagonRead more 🔗 https://t.co/NUufrmVcj6— Sky News (@SkyNews) February 12, 2024