Młoda kochanka wróciła do Ala Pacino! 86-latek w siódmym niebie

Plotki głoszą, że 32-letnia Noor Alfallah i 86-letni Al Pacino znów są parą
Ten związek zaszokował świat parę lat temu! Al Pacino (86 l.) i producentka filmowa Noor Alfallah (32 l.) zaczęli spotykać się w kwietniu ubiegłego roku. 29-latka jest młodsza od aktora aż o 54 lata i już wcześniej słynęła z romansów z bardzo wiekowymi postaciami, w tym z Mickiem Jaggerem i Clintem Eastwoodem. Z kolei Pacino wiązał się ze znacznie młodszymi kobietami. Nigdy nie brał ślubu, za to spłodził trójkę dzieci z dwiema kobietami. Ma 22-letnie bliźniaki i 33-letnią córkę, a z Noor Alfallah, zanim się rozstali, zdążył spłodzić 2-letniego obecnie syna Romana. Czyżby stara miłość nie rdzewiała? Wszystko na to wskazuje! Gwiazdor i producentka zostali przyłapani na randce w Los Angeles. Cytowana przez Page Six, Noor tylko podsyciła sensacyjne spekulacje. Dopytywana przez paparazzi, czy ona i Pacino znów są razem, odpowiedziała: „Jesteśmy razem każdego dnia! Kto nie chciałby być z nim? To najfajniejszy facet”.
Al Pacino zyskał wielką sławę rolą Michaela Corleone, Sycylijczyka, który wyemigrował z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Za rolę drugoplanową w "Ojcu chrzestnym" (1972) dostał jedną ze swoich ośmiu nominacji do Oscara. Nagrodę Akademii Filmowej otrzymał za rolę emerytowanego oficera armii USA W "Zapachu kobiety" (1992 l.). Grał też w drugiej części "Ojca chrzestnego" (1974), Życiu Carlita (1993), Gorączce (1995), Donnie Brasco (1997), Adwokacie diabła (1997).