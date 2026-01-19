Młoda kochanka wróciła do Ala Pacino! 86-latek w siódmym niebie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-01-19 9:47

Nowe plotki o jednym z najbardziej szokujących związków Hollywood! Jak pisze Page Six, wszystko wskazuje na to, że Al Pacino (86 l.) i Noor Alfallah (32 l.) wrócili do siebie. Para rozstała się krótko po narodzinach ich dziecka, dwuletniego dziś Romana. Teraz 32-latka i 86-latek zostali przyłapani na randce w Los Angeles. Pytana o to, czy odnowiła romans, producentka powiedziała: „Kto nie chciałby być z nim? To najfajniejszy facet”.

Tak wygląda dziecko 85-letniego Ala Pacino

i

Autor: BACKGRID / Backgrid USA / , AP/ Forum

Plotki głoszą, że 32-letnia Noor Alfallah i 86-letni Al Pacino znów są parą

Ten związek zaszokował świat parę lat temu! Al Pacino (86 l.) i producentka filmowa Noor Alfallah (32 l.) zaczęli spotykać się w kwietniu ubiegłego roku. 29-latka jest młodsza od aktora aż o 54 lata i już wcześniej słynęła z romansów z bardzo wiekowymi postaciami, w tym z Mickiem Jaggerem i Clintem Eastwoodem. Z kolei Pacino wiązał się ze znacznie młodszymi kobietami. Nigdy nie brał ślubu, za to spłodził trójkę dzieci z dwiema kobietami. Ma 22-letnie bliźniaki i 33-letnią córkę, a z Noor Alfallah, zanim się rozstali, zdążył spłodzić 2-letniego obecnie syna Romana. Czyżby stara miłość nie rdzewiała? Wszystko na to wskazuje! Gwiazdor i producentka zostali przyłapani na randce w Los Angeles. Cytowana przez Page Six, Noor tylko podsyciła sensacyjne spekulacje. Dopytywana przez paparazzi, czy ona i Pacino znów są razem, odpowiedziała: „Jesteśmy razem każdego dnia! Kto nie chciałby być z nim? To najfajniejszy facet”.

ZOBACZ TEŻ: Al Pacino umarł i wrócił do żywych! To, co zobaczył w zaświatach, przeraża

Al Pacino. Jakie były jego najsławniejsze role? Za co dostał Oscara Al Pacino?

Al Pacino zyskał wielką sławę rolą Michaela Corleone, Sycylijczyka, który wyemigrował z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Za rolę drugoplanową w "Ojcu chrzestnym" (1972) dostał jedną ze swoich ośmiu nominacji do Oscara. Nagrodę Akademii Filmowej otrzymał za rolę emerytowanego oficera armii USA W "Zapachu kobiety" (1992 l.). Grał też w drugiej części "Ojca chrzestnego" (1974), Życiu Carlita (1993), Gorączce (1995), Donnie Brasco (1997), Adwokacie diabła (1997).

Super Express Google News
Sonda
Co sądzisz o dużej różnicy wieku w związku?
Gdzie urodzili się polscy celebryci?
Pytanie 1 z 10
Gdzie urodziła się Julka Wieniawa?
Karol Strasburger ujawnia kulisy związku. Jego żona jest od niego młodsza o 37 lat. "Ja średnio nadążam"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DUŻA RÓŻNICA WIEKU W ZWIĄZKU
AL PACINO