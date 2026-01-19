Młoda kochanka wróciła do Ala Pacino! 86-latek w siódmym niebie

Plotki głoszą, że 32-letnia Noor Alfallah i 86-letni Al Pacino znów są parą

Ten związek zaszokował świat parę lat temu! Al Pacino (86 l.) i producentka filmowa Noor Alfallah (32 l.) zaczęli spotykać się w kwietniu ubiegłego roku. 29-latka jest młodsza od aktora aż o 54 lata i już wcześniej słynęła z romansów z bardzo wiekowymi postaciami, w tym z Mickiem Jaggerem i Clintem Eastwoodem. Z kolei Pacino wiązał się ze znacznie młodszymi kobietami. Nigdy nie brał ślubu, za to spłodził trójkę dzieci z dwiema kobietami. Ma 22-letnie bliźniaki i 33-letnią córkę, a z Noor Alfallah, zanim się rozstali, zdążył spłodzić 2-letniego obecnie syna Romana. Czyżby stara miłość nie rdzewiała? Wszystko na to wskazuje! Gwiazdor i producentka zostali przyłapani na randce w Los Angeles. Cytowana przez Page Six, Noor tylko podsyciła sensacyjne spekulacje. Dopytywana przez paparazzi, czy ona i Pacino znów są razem, odpowiedziała: „Jesteśmy razem każdego dnia! Kto nie chciałby być z nim? To najfajniejszy facet”.

ZOBACZ TEŻ: Al Pacino umarł i wrócił do żywych! To, co zobaczył w zaświatach, przeraża

Al Pacino. Jakie były jego najsławniejsze role? Za co dostał Oscara Al Pacino?

Al Pacino zyskał wielką sławę rolą Michaela Corleone, Sycylijczyka, który wyemigrował z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Za rolę drugoplanową w "Ojcu chrzestnym" (1972) dostał jedną ze swoich ośmiu nominacji do Oscara. Nagrodę Akademii Filmowej otrzymał za rolę emerytowanego oficera armii USA W "Zapachu kobiety" (1992 l.). Grał też w drugiej części "Ojca chrzestnego" (1974), Życiu Carlita (1993), Gorączce (1995), Donnie Brasco (1997), Adwokacie diabła (1997).

Sonda Co sądzisz o dużej różnicy wieku w związku? Nic mi to tego To nienormalne Tak jest najlepiej, sama/sam jestem w takim związku

Al Pacino, 85, and ex Noor Alfallah, 31, fuel rekindled romance rumors with LA dinner date https://t.co/wTSZ7cPUnc pic.twitter.com/N4tZv430g8— Page Six (@PageSix) January 17, 2026

Gdzie urodzili się polscy celebryci? Pytanie 1 z 10 Gdzie urodziła się Julka Wieniawa? Warszawa Szczecin Lublin Następne pytanie