Nagła decyzja Donalda Trumpa. "Wstrzymuję na 30 dni"

Donald Trump wstrzymał decyzję o nałożeniu 25-procentowych ceł na towary z Kanady i Meksyku. Powodem obietnice obu tych krajów odnośnie granic

Jedną z pierwszych i najszerzej komentowanych decyzji Donalda Trumpa po objęciu władzy w Białym Domu było nałożenie wielkich ceł na kraje graniczące z USA - Meksyk i Kanadę. Jak argumentował, powodem była zbyt słaba ochrona granic przez te kraje, przez co na teren Stanów Zjednoczonych przedostawały się tłumy nielegalnych imigrantów oraz fentantyl, niebezpieczny narkotyk produkowany w Chinach. Trump zaczął nawet mówić o chęci... zajęcia Kanady i uczynienia z niej kolejnego amerykańskiego stanu. A potem zaczął nakładać aż 25-procentowe cła na towary z Meksyku i Kanady. Wtedy władze obu tych krajów postanowiły natychmiast wzmocnić ochronę swoich granic. Najpierw zrobiła to prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. Zgodziła się wysłać na granicę dodatkowych 10 tys. żołnierzy. Zrobiła to na kilka godzin przed planowanym wejściem w życie wysokich ceł. Teraz Trumpowi powiodły się również naciski na Kanadę. Także tam cła wstrzymano po uzyskaniu od Kanady zapewnień o wzmocnieniu granicy.

"Kanada zgodziła się zapewnić nam bezpieczeństwo północnej granicy i ostatecznie położyć kres śmiercionośnej pladze narkotyków"

"Kanada zgodziła się zapewnić nam bezpieczeństwo północnej granicy i ostatecznie położyć kres śmiercionośnej pladze narkotyków takich jak fentanyl, które zalewają nasz kraj, zabijając setki tysięcy Amerykanów oraz niszcząc ich rodziny i społeczności w całym kraju" - ogłosił Trump we wpisie na portalu Truth Social. Jak dodał, 25-procentowe cła zostaną wstrzymane "na okres 30 dni, aby sprawdzić, czy możliwe będzie zawarcie ostatecznego porozumienia gospodarczego z Kanadą". "Właśnie odbyłem dobrą rozmowę telefoniczną z prezydentem Trumpem. Kanada wdraża nasz plan graniczny o wartości 1,3 miliarda dolarów — wzmacniając granicę nowymi śmigłowcami, technologią i personelem, zwiększając koordynację z naszymi amerykańskimi partnerami i zwiększając zasoby, aby powstrzymać przepływ fentanylu. Prawie 10 000 pracowników pierwszej linii pracuje i będzie pracować nad ochroną granicy" - napisał premier Justin Trudeau na platformie X.

"Kanada podejmuje nowe zobowiązania dotyczące mianowania Cara Fentanylu, umieścimy kartele na liście terrorystów"

"Ponadto Kanada podejmuje nowe zobowiązania dotyczące mianowania Cara Fentanylu, umieścimy kartele na liście terrorystów, zapewnimy całodobową obserwację granicy, uruchomimy Kanadyjsko-Amerykańską Wspólną Siłę Uderzeniową w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej, fentanylu i prania pieniędzy. Podpisałem również nową dyrektywę wywiadowczą dotyczącą przestępczości zorganizowanej i fentanylu i wesprzemy ją kwotą 200 milionów dolarów. Proponowane cła zostaną wstrzymane na co najmniej 30 dni, podczas gdy będziemy współpracować" - dodał premier Kanady.

