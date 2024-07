Salma Hayek pokazała 80-letnią mamę. Fani oszaleli. "Co za geny, to niewiarygodne!"

General SVR: Władze na Kremlu uważają, że atak na Trumpa to dzieło władz USA mające na celu między innymi postraszenie Rosji

„Nie wierzymy, że próba wyeliminowania i zamachu na Trumpa była zorganizowana przez obecne władze” – powiedział 15 lipca reporterom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. „Ale atmosfera wokół kandydata Trumpa… sprowokowała to, z czym boryka się dzisiaj Ameryka" - stwierdził, dodając, że Kreml "zdecydowanie potępia wszelkie przejawy przemocy w ramach walki politycznej". Jednak autorzy tajemniczego profilu w mediach społecznościowych General SVR, podający się za dawnych agentów rosyjskich służb nadal mających źródła na Kremlu, uważają inaczej. Według tego źródła - dodajmy, że będącego pewną ciekawostką z racji braku jakichkolwiek dowodów na jego wiarygodność - jest zupełnie inaczej i władze na Kremlu z Nikołajem Patruszewem na czele potajemnie nabrały przekonania, że zamach na Donalda Trumpa był organizowany przez Demokratów i to w dodatku po to, by pokazać Rosji, że Putin może być następny.

"Jeśli chodzi o zamach na Trumpa, prawie całe rosyjskie kierownictwo uważa, że ​​była to operacja specjalna"

"Jeśli chodzi o zamach na Trumpa, prawie całe rosyjskie kierownictwo uważa, że ​​była to operacja specjalna. Jednak opinie różnią się jedynie co do tego, kto za tym stoi. Wersje mówiące, że to Trump zorganizował zamach na siebie dla „wyników” lub był w jakiś sposób w to zamieszany, zostały natychmiast odrzucone" - czytamy na General SVR. "Doradca prezydenta Rosji Nikołaj Patruszew uważa, że ​​kierownictwo Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych przy pomocy służb wywiadowczych i osób (lub osób) z najbliższego otoczenia Trumpa przygotowało i zrealizowało zamach, który nie zakończył się sukcesem wyłącznie dzięki przypadkowi" - twierdzą autorzy.

"Nikołaj Płatonowicz uważa, że ​​zamach na Trumpa jest sygnałem demonstracyjnym dla rosyjskich władz"

W dodatku zdaniem autorów General SVR atak na Trumpa został przygotowany między innymi w celu postraszenia Rosjan: "Patruszew i większość „Biura Politycznego 2.0” są przekonani, że „Amerykanie” są w stanie przeprowadzić podobną operację na terytorium Rosji. W związku z tym podjęto decyzję o zwiększeniu bezpieczeństwa „głównych decydentów” w Rosji (praktycznie wszystkich członków „Biura Politycznego 2.0”) i „Putina”. Co więcej, sam Nikołaj Płatonowicz uważa, że ​​zamach na Trumpa jest sygnałem demonstracyjnym dla rosyjskich władz. Biją swoich, żeby inni się bali". Przypomnijmy - autorzy tej strony od października ubiegłego roku piszą, że prawdziwy Władimir Putin nie żyje i jest zastępowany przez sobowtóra, stąd nazwisko Putina jest wzięte tutaj w cudzysłów.

Zamach na Donalda Trumpa. Jak wyglądały wydarzenia podczas wiecu w Pensylwanii?

13 lipca po południu czasu lokalnego w Butler w Pensylwanii. Na wiecu wyborczym Donalda Trumpa niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, obecnie oskarżanego przez wiele osób o zaniedbania. Triumfujący Trump pojawił się już na kolejnym spotkaniu z wyborcami z zabandażowanym uchem.

Kremlin Reflection on Trump Assassination AttemptDear subscribers and guests of the channel! Against the backdrop of the assassination attempt on former, and possibly future, U.S. President #DonaldJTrump, the so-called "Politburo 2.0" held online consultations. They discussed… pic.twitter.com/OBpOvfdX3d— generalsvr_en (@generalsvr_en) July 15, 2024

