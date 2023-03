Nauczyciel prowadził lekcję z doczepionym sztucznym biustem! Protesty rodziców i szokujący finał

Nauczyciel ogłosił, że jest kobietą i zakładał na lekcje ogromny sztuczny biust! Szokujący finał afery w kanadyjskiej szkole

Jeszcze rok temu prawie nikt na świecie nie słyszał o Oakville Trafalgar High School w Kanadzie. Teraz placówka jest sławna. A wszystko przez sprawę, o którą od miesięcy toczy się tam wojna. Zaczęło się, kiedy pewien niepozorny nauczyciel pewnego dnia oznajmił, że czuje się kobietą i że zamierza chodzić na lekcje w przebraniu kobiecym. Samo w sobie nie byłoby to zapewne aż tak problematyczne, gdyby nie to, jak owo przebranie wyglądało. Otóż Kayla Lemieux, bo tak przedstawia się teraz ta osoba, przybył, czy raczej przybyła na lekcję nie tylko w damskim ubraniu i w blond peruce, ale także z ogromnymi, naprawdę ogromnymi protezami piersi z wielkimi, wystającymi sutkami. W tym stroju Kayla Lemieux stanęła przed zaszokowanymi uczniami i niby nigdy nic prowadziła lekcję. Mało tego. Osoba ta twierdziła, że piersi są prawdziwe, a ich wielkość należy tłumaczyć chorobą zwaną gigantomastią. "Zawsze byłam kobietą" - przekonywała Kayla i tłumaczyła, że swoją tożsamość odkryła dopiero w wieku 39 lat. Rodzice uczniów zaczęli protesty. Ogromne sztuczne piersi ewidentnie przelały czarę goryczy.

Kayla Lemieux zawieszona w obowiązkach nauczyciela. Wcześniej... przyłapano ją w męskich ciuchach

Jednak dyrekcja szkoły długo pozwalała nauczycielowi przychodzić na lekcje w tym przebraniu. Sprawa trafiła ostatecznie do wyższych szkolnych władz, a dodatkowo dziennikarze "New York Post" zrobili Kayli zdjęcie poza szkołą. Co się okazało? Nauczyciel poza pracą chodzi bez wielkich sztucznych piersi i bez peruki. Wygląda zupełnie tak, jak wcześniej, jak zwyczajny mężczyzna. Podczas konfrontacji zarzekał się jednak, że osoba na zdjęciach to wcale nie on i szedł w zaparte.. Wydaje się to jednak ewidentne, podobieństwo jest oczywiste. Odbyło się zebranie z kuratorami i Kaylę zawieszono w obowiązkach. Nauczyciel został umieszczony na płatnym urlopie, ale jeszcze nie jest zwolniony. Może tylko udawał osobę transpłciową, chcąc uniknąć zwolnienia?

