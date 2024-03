Nie uwierzysz, w czym pan młody poszedł do ślubu! Błagają pannę młodą, by powiedziała "nie"!

i Autor: reddit.com/r/weddingshaming

Pan młody wywołał skandal, gdy podszedł do ołtarza. Panna młoda czekała na niego wyglądając jak bogini, on zrobił jedną dziwną rzecz!

Ślubne skandale często są przedmiotem długich dysput w mediach społecznościowych. Awantury na weselach, wpadki, romanse, a nawet strzelaniny - takie tematy rozgrzewają internautów. Bo w końcu ślub to jeden z najważniejszych dni w życiu człowieka, a tymczasem niekiedy coś potrafi zdecydowanie pójść nie tak... Właśnie to wydarzyło się na ślubie, z którego zdjęcia pojawiły się na portalu społecznościowym Reddit. To zdjęcie z ceremonii ślubnej, na którym jeden szczegół zdecydowanie się nie zgadza. Podczas gdy panna młoda ma na sobie wspaniałą suknię ślubną, to pan młody, chociaż jego ubiorowi niczego nie można zarzucić, zrobił jedną bardzo dziwną rzecz, a mianowicie zamiast eleganckich czarnych butów założył... popularne Crocsy! Co prawda czarne, ale jednak. Co tu się wydarzyło?!

"Wyobraź sobie, że przygotowujesz się przez trzy godziny, a on przychodzi w Crocsach"

"Wyobraź sobie, że przygotowujesz się przez trzy godziny, a on przychodzi w Crocsach" - pisze ktoś, kto wrzucił to zdjęcie do sieci. "Powinna powiedzieć 'nie'" - wzywa komentująca osoba. Inni są zdecydowanie bardziej wyrozumiali. "Im jestem starszy, tym bardziej wrogo nastawiony jestem do dyskomfortu" - stwierdza ktoś, kto broni pana młodego. Są i tacy, którzy w tym wszystkim węszą drugie dno. "Może ma problem ze stopami, przez co nie może założyć odpowiedniego obuwia? Na pewno nikt, niezależnie od tego, jak bardzo casualowy jest w stylu, dobrowolnie nie wychodzi z domu w Crocsach?" - snuje teorię internauta. "Mam nadzieję, że to żart zrozumiały tylko dla nich, a ona też ma na sobie crocsy. Nie widzę jej stóp, więc nie wiem!" - domyśla się kolejna osoba.

i Autor: reddit.com/r/weddingshaming

Sonda Co myślisz o panu młodym, który założył Crocsy do ślubu? To szok i skandal Świetny gość, popieram go Phi!

Groom mocked for wearing Crocs at the alter as trolls urge bride to say 'no'https://t.co/Lfwygi5Elu pic.twitter.com/VxNikQZXol— Daily Star (@dailystar) March 25, 2024

QUIZ. Czy masz zdolności paranormalne? Magiczny quiz odsłoni prawdę Pytanie 1 z 10 Czasami po prostu coś sprawia, że bezgranicznie ufam obcej osobie lub uciekam od niej jak najdalej Czasem mam taką intuicję, ale nie zawsze jej słucham Nie, najpierw trzeba kogoś poznać, by móc go ocenić Tak, często mam irracjonalne myśli o ledwo znanych osobach Dalej