Nie zgadniesz, czego zakazali kardynałom na konklawe! Nie mogą jeść tego przysmaku

Zakazano kardynałom jedzenia jednego warzywa podczas konklawe! Nie tkną go, póki nie wybiorą papieża

Wczoraj, 7 maja, rozpoczęło się konklawe. 133 kardynałów wybierze nowego papieża. Zobaczyliśmy już pierwszy dym z komina - czarny, ale kto wie, może już wkrótce ujrzymy ten biały, zwiastujący wybranie następcy papieża Franciszka? Kardynałowie każdego dnia mają zaplanowane cztery głosowania, a w międzyczasie obradują, modlą się, uczestniczą w mszach, ale jeść przecież też muszą. Właśnie kulinariów dotyczą wieści, które spadły na świat jak grom z jasnego nieba. Jak się okazuje, kardynałom, którzy od wczoraj w pocie czoła wybierają nowego papieża i decydują o dalszych losach Kościoła, odmówiono tego, bez czego trudno przecież wyobrazić sobie wiosnę. Pewne sezonowe warzywo jest surowo zakazane podczas posiłków, a mianowicie szparagi! Pewnie niejeden przyzwyczajony do dobrej kuchni purpurat tęsknie spogląda za okna, gdzie aż roi się od włoskich restauracji podających ten sezonowy smakołyk. Ale nic z tego - póki nie będzie papieża, nie będzie szparagów. Mało tego! Nie będzie też jajek na bekonie, a z alkoholi co najwyżej jeden kieliszek wina do obiadu. Dieta ma być lekka, śródziemnomorska i skromna, tak, by ograniczyć do minimum ewentualne sensacje żołądkowe kardynałów. Właśnie tak argumentuje się zakaz jedzenia szparagów przez uczestników konklawe.

Jakie są zasady konklawe? Poznaj najważniejsze informacje

Konklawe rozpoczęło się 7 maja o godzinie 16:30. Właśnie wtedy w procesji uczestniczący w wyborze papieża kardynałowie w uroczystej procesji przeszli z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie rozpoczęły się obrady. 7 maja o godzinie 10 w bazylice Świętego Piotra odbyła się msza "Pro eligendo Papa" w intencji konklawe. Głosowania odbywają się dwa razy rano i dwa razy po południu aż do skutku, czyli do wyboru nowego papieża. Pierwsze głosowanie miało miejsce 7 maja. Jeśli któryś z kandydatów dostanie dwie trzecie głosów, będzie można powiedzieć: "Habemus papam", a z komina kaplicy poleci biały dym. Jeśli żaden nie dostanie przynajmniej takiej ilości głosów, dym będzie czarny. Sygnały będą nadawane około godzin 10:30, 12:30, o 17:30 i po 19:30

