i Autor: AP Nie żyje Vivienne Westowood

Świat mody w żałobie

Nie żyje legendarna projektantka mody. Na spotkanie z królową poszła bez majtek!

Ikona mody, nonkonformistka, królowa punka - w czwartek, 29 grudnia, zmarła Vivienne Westwood, jedna z najbardziej znanych brytyjskich projektantek. Gdy w 1992 roku pojechała do królowej Elżbiety II, by odebrać z jej rąk Order Imperium Brytyjskiego, na uroczystości pojawiła się bez majtek. "Wiem, że królową to rozbawiło" - mówiła później. Zmarła w wieku 81 lat.