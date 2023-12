"Bild": Rosja ma już rozpisany plan podboju Ukrainy do 2026 roku włącznie. Chce zdobyć o wiele więcej ziem z Charkowem włącznie

Rosja nie ma wojennych planów sięgających poza 2024 rok - mówił niedawno Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). "Mogę powiedzieć jedynie, że Rosja według stanu obecnego nie posiada planów prowadzenia wojny w 2025 roku. Możliwe, że do końca 2024 roku - jeśli nic się nie zmieni - będą nanosić korektę. Ale na razie takich planów nie mają" - powiedział Budanow portalowi LB. Jednak inne źródła zaprzeczają tym słowo. Według dziennika "Bild" Rosjanie rozpisali swoje plany związane z wojną na Ukrainie aż do 2026 roku. Plan zakłada, że cały Donbas ma zostać podbity do końca 2024 roku, potem Putin chce zdobyć dużą część obwodów zaporoskiego, dniepropietrowskiego i charkowskiego, w tym do 2026 roku "w miarę możliwości łącznie z miastem Charków".

ISW: "Bild" już wcześniej trafnie przewidywał działania rosyjskich wojsk

Informacje niemieckich dziennikarzy mogą być wiarygodne, ponieważ ich źródła już wcześniej nie myliły się w kwestii planów Putina - komentuje amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Jak przypomina ISW, plan przedstawiony przez "Bild" jest zbieżny z faktycznie prowadzonymi przez rosyjskie wojsko operacjami. Do tego już w 2021 roku niemiecki dziennik informował z dość dużą dokładnością o konkretnym planie zdobycia Ukrainy, jaki już wtedy posiadała Rosja.

