Wojna na Ukrainie skończy się w 2024 roku? Te doniesienia zaskakują

Czy wojna na Ukrainie skończy się niebawem? Niestety, przeważająca część komentatorów konfliktu za naszą wschodnią granicą nie daje większych nadziei na taki rozwój sytuacji. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że czas gra na korzyść Putina. Ale są i nieco inne doniesienia. O dziwo, wojna na Ukrainie może teoretycznie skończyć się już w 2024 roku. Przynajmniej, jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom od Kyryło Budanowa, szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Budanow ujawnił rosyjskie plany na 2025 rok. To może zaskoczyć. Otóż jak twierdzi szef HUR, Rosja póki co nie ma w ogóle wojennych planów na ten czas.

"Rosja według stanu obecnego nie posiada planów prowadzenia wojny w 2025 roku"

"Mogę powiedzieć jedynie, że Rosja według stanu obecnego nie posiada planów prowadzenia wojny w 2025 roku. Możliwe, że do końca 2024 roku - jeśli nic się nie zmieni - będą nanosić korektę. Ale na razie takich planów nie mają" - powiedział Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) portalowi LB. Według Budanowa Rosja ma pewne problemy. "Problemy nie tyle ze wsparciem ze strony społeczeństwa, bo opinia zwykłego Rosjanina nikogo nie interesuje. Chodzi o zasoby, bo wojna jest bardzo droga. I zasoby nie są tam nieograniczone. Może to trochę brutalnie zabrzmi, ale my walczymy na koszt kogoś innego, a oni na swój. I liczą swoje pieniądze, chociaż wydaje się, że tak nie jest. I to bardzo skrupulatnie" - dodał szef ukraińskiego wywiadu.

