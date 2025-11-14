Nowa afera w rodzinie królewskiej! Chodzi o Rosję i księżniczkę

Nowa afera w rodzinie królewskiej. Galeria, której dyrektorem jest księżniczka Eugenia łamała sankcje nałożone na Rosję?

Dopiero co książę Andrzej stał się zwykłym Andrzejem, a już wybuchła nowa afera wokół brytyjskiej rodziny królewskiej! W dodatku chodzi o księżniczkę Eugenię, córkę Andrzeja. Podobnie jak jej siostra Beatrice, Eugenia pracuje, ma swoje życie i swoją rodzinę. Niestety, teraz na karierze zawodowej córki Andrzeja i Sary Ferguson położyły się cieniem niewygodne oskarżenia. Pisze o nich "Daily Star". Według tych doniesień brytyjskie władze, a konkretnie departament HMRC, czyli urząd skarbowy, zaczęły przyglądać się galerii sztuki Hauser & Wirth, w której Eugenia pracuje na kierowniczym stanowisku. Wbrew sankcjom nałożonym na Rosję po wybuchu wojny na Ukrainie galeria ta rzekomo udostępniała „dobra luksusowe osobie powiązanej z Rosją”. Miało to mieć miejsce od kwietnia do grudnia 2022 roku.

Przedstawiciele galerii zaprzeczają oskarżeniom. Rozprawa odbędzie się w grudniu

Chodzi o dostarczenie rosyjskiemu kolekcjonerowi Aleksandrowi Popowowi obrazu amerykańskiego artysty George'a Condo „Ucieczka od ludzkości”. Tymczasem do Rosji nie można dostarczać żadnych dóbr luksusowych, to jest takich o wartości powyżej 250 tys. funtów. Trzeba zaznaczyć, że księżniczka nie jest według brytyjskich źródeł piszących o sprawie w jakiś sposób w nią zamieszana, niemniej fakt, iż pełni w galerii kierownicze stanowisko, może budzić wątpliwości w kwestii tego, czy nic o niczym nie wiedziała, chociaż oczywiście niczego to również nie dowodzi. Rozprawa wstępna w Sądzie Koronnym w Southwark odbędzie się 16 grudnia. Przedstawiciele Hauser & Wirth nie przyznają się do winy i zaprzeczają wszystkim zarzutom.

🤨 British authorities have charged London’s Hauser & Wirth gallery, where Princess Eugenie is a director, with violating the UK ban on luxury exports to Russia. 🔗 https://t.co/ii6NY8t233 pic.twitter.com/MtPH3npG8k— UNITED24 Media (@United24media) November 13, 2025

