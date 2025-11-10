Książę Harry też przestanie być księciem? Plotki krążą po świecie

Plotki o przyszłym losie księcia Harry'ego i Meghan Markle. Mogą stracić tytuły jak był już książę Andrzej

30 października Pałac Buckingham ogłosił, że z powodu afery Epsteina książę Andrzej nie będzie już księciem, tylko zwykłym Andrzejem i będzie musiał wkrótce wynieść się z rezydencji Royal Lodge w Windsorze. Wkrótce, czyli do końca roku. Razem z byłą żoną i byłą już księżną Sarah Ferguson. Ten radykalny krok mógł zaskakiwać, bo dotychczas rodzina królewska była dość łagodna wobec skandalisty, który mimo odsunięcia od obowiązków wciąż uczestniczył w niektórych uroczystościach i mieszkał w 32-pokojowej will na koszt podatnika. Teraz musi się wynieść i przestał być księciem. A co z księciem Harrym i Meghan Markle? Niektórzy są zdania, że sześć lat po wyprowadzce za ocean i po licznych wywiadach, w których przedstawiali rodzinę królewską w złym świetle, Sussexowie również powinni zostać bez tytułów. Plotki głoszą, że gdy książę William zostanie królem, może rozprawić się w taki sposób z młodszym bratem i nielubianą bratową. Teraz pogłoski te powtórzyła amerykańska znana dziennikarka Megyn Kelly.

"Nie zdziwiłbym się, gdyby William tak zrobił… Nie jest mściwy, ale czuje się bardzo zawiedziony"

„Myślę, że król William, w ciągu kilku lat po objęciu tronu, odbierze im tytuły i powinno to nastąpić jak najszybciej” – powiedziała Megyn Kelly w wywiadzie dla Daily Mail. „Tych dwoje jest skupionych tylko na sobie. Myślę, że to kwestia czasu, nim stracą swoje tytuły, a z pewnością stracili poparcie w Stanach Zjednoczonych. Nikt się nimi nie przejmuje i nikt im nie kibicuje. Widzieliście, jak zostali wygwizdani na meczu World Series kilka dni temu” – dodała 54-letnia gwiazda. Rzeczywiście, Harry i Meghan zostali wygwizdani, gdy pojawili się na telebimie podczas zawodów na jednym z amerykańskich stadionów. Temat możliwego odebrania Sussexom tytułów książęcych podjął także "Page Six". Nawiązując do projektu brytyjskiej polityk Rachael Maskell, która chce umożliwić królowi zniesienie dziedzicznych tytułów, anonimowe źródło zbliżone do Pałacu powiedziało dziennikarzom: „Jeśli uchwalą te ustawy, nie zdziwiłbym się, gdyby Harry był następny. Nie zdziwiłbym się, gdyby William tak zrobił… Nie jest mściwy, ale czuje się bardzo zawiedziony, a zawsze jest o wiele trudniej, gdy zawodzi cię ktoś bliski”.

Sonda Czy lubisz Meghan Markle i księcia Harry'ego? Tak Nie

Meghan Markle and Prince Harry are going to ‘lose their titles’ like uncle Andrew, Megyn Kelly predicts https://t.co/DbUkDMUbFg pic.twitter.com/Yhf4fnCftH— Page Six (@PageSix) November 6, 2025

QUIZ. Najsłynniejsze skandale PRL. Ciekawe, czy rozpoznasz ich bohaterów. Mistrz zna odpowiedź na 10 pytań! Pytanie 1 z 14 Który mężczyzna Agnieszki Osieckiej został zamordowany w Hollywood w domu Romana Polańskiego przez tzw. "bandę Mansona"? Pierwszy mąż, Wojtek Frykowski Kochanek Jeremi Przybora Wielka miłość Marek Hłasko Następne pytanie